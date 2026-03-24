Autostrada A8: UMB câștigă contestația depusă pentru tronsonul Moțca – Târgu Frumos, iar CNIR nu mai poate semna cu Danlin XXL

Situație neașteptată pe Autostrada Unirii A8, după ce Curtea de Apel a anulat rezultatul licitației pentru primul tronson al sectorului Târgu Neamț (Moțca) – Iași – Ungheni, mai exact porțiunea Târgu Neamț (Moțca) – Târgu Frumos, un contract estimat la aproape un miliard de euro.

În aceste condiții, Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) nu mai poate semna contractul cu firma românească Danlin XXL și este obligată să reanalizeze ofertele depuse, după ce contestația înaintată de constructorul UMB a fost admisă de Curtea de Apel București (CAB).

„Admite plângerea și modifică decizia CNSC nr 3920/C9/4478 din 24.12.2025 în sensul că: Admite contestația formulată de Asocierea SA&PE și, pe cale de consecință, respinge cererea de intervenție a Asocierii Danlin, ca neîntemeiată, conform considerentelor prezentei decizii. Anulează raportul procedurii nr. 104/520/30.10.2025 și actele subsecvente acestuia, inclusiv comunicarea rezultatului procedurii, în ceea ce privește desemnarea ca ofertant câștigător a Asocierii Danlin. Obligă autoritatea contractantă la reluarea procedurii de evaluare, conform prevederilor legale și a considerentelor prezentei decizii. Definitivă”, se arată în decizia definitivă a CAB.

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a atribuit contractul pentru construirea tronsonului 1 Moțca – Târgu Frumos asocierii româno-bulgare Danlin XXL (Lider) – Groma Hold Ltd – Intertranscom Impex – Evropeiski Patishta, în octombrie 2025.

UMB a pierdut licitația pentru acest tronson în fața Danlin XXL la o diferență de doar 0,88 puncte, scrie Economedia.ro. Compania românească a contestat raportul procedurii. Aceasta a solicitat instanței să constate că Danlin a depus o ofertă neconformă din punct de vedere tehnic, în ce privește piloții: „În mod concret, Asocierea nu a înțeles modalitatea şi momentul la care se fac încercările pe piloții de probă și, în mod automat, nici nu a prevăzut în Graficul Gantt încercări pe piloți de probă”, conform contestației. În același timp, UMB a acuzat nereguli în ceea ce privește garanția de bună execuție depusă de Danlin, firma din Neamț, spunând că nu respectă condițiile legale și nici condițiile impuse autoritatea contractantă.

Tronsonul 1 Târgu Neamț (Moțca) – Târgu Frumos din județul Iași are o lungime de 27 kilometri prezintă următoarele provocări tehnice: