Autostrada Focșani-Bacău: UMB este mobilizat cu 1500 de muncitori pe lotul Domnești Târg – Răcăciuni. Stadiul lucrărilor a depășit 80%

Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 2 (Domnești Târg – Răcăciuni) al Autostrăzii Focșani- Bacău (Autostrada Moldovei A7) a depășit 80%. În 2026, se va putea circula pe autostradă de la București la Pașcani, pe o distanță de 390 km, estimează Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Pe cei 38,78 km ai acestui lot, unde antreprenorul român UMB Spedition este mobilizat cu aproximativ 1500 de muncitori și 422 de utilaje, se desfășoară următoarele lucrări:

amenajare nod rutier Adjud (stadiul fizic este de 65%),

amenajare nod rutier Răcăciuni (stadiul fizic este 85%),

terasamente,

așternere de mixturi asfaltice și strat de uzură,

montare parapet metalic,

realizare marcaje rutiere,

montare panouri fonoabsorbante.

Valoarea acestui contract, finanțat prin PNRR, este de 2,48 miliarde lei (fără TVA).

„Până la finalul acestui an, circulația pe lotul 2 se va putea deschide cel puțin până la Adjud ( 17 km din cei aproape 39 km). La ora actuală constructorul român lucrează pe toate cele 3 loturi ale tronsonului de autostradă Focșani – Bacău (95,9 km) cu aproximativ 4000 de muncitori. Dacă se menține ritmul actual de lucru, anul viitor (2026) se va circula pe autostradă de la București la Pașcani, pe o distanță de 390 km (A3 – A7)”, a mai precizat Cristian Pistol.

Lucrările avansează în ritm bun și pe Lotul 3 Pietroasele – Buzău

Pe Lotul 3 Pietroasele – Buzău, parte a tronsonului Ploiești – Buzău al Autostrăzii Moldova A7, a cărei construcție a început în primăvara anului 2024, lucrările avansează într-un ritm bun atât la corpul autostrăzii, cât și la structuri, a precizat Irinel Ionel Scriosteanu, secretarul de stat în ministerul Transporturilor.

Proiectul este în graficul contractat, iar deschiderea traficului este preconizată până la finalul acestui an. Pe acest sector de autostradă progresul fizic al lucrărilor a ajuns la aproximativ 81%, iar pe șantier sunt mobilizate aproximativ 460 de persoane.