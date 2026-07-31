Autostrada Moldovei A7: UMB în cursă contracronometru pentru respectarea termenului PNRR din 31 august

Cu doar 32 de zile înainte de termenul-cheie asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), lucrările pe șantierele Autostrăzii Moldovei, între Adjud, Bacău și Pașcani, se desfășoară într-un ritm susținut. Potrivit secretarului de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, toate resursele disponibile sunt mobilizate pentru îndeplinirea jaloanelor asumate și atragerea integrală a fondurilor europene alocate acestui proiect.

Unul dintre cele mai importante puncte ale șantierului este viaductul de 1,2 kilometri de la Cleja, în apropiere de Bacău, considerat punctul critic al întregului proiect. În ultimele săptămâni, aici au fost înregistrate progrese importante.

Pe viaduct a fost așternut deja primul strat de asfalt, au fost montați stâlpii de iluminat, iar echipele au început lucrările la rosturile de dilatație ale podului. Totodată, până la finalul acestei săptămâni este programată finalizarea betonării plăcii pe una dintre căile de circulație, urmând ca săptămâna viitoare să fie încheiată și betonarea celei de-a doua căi.

În zona viaductului lucrează peste 400 de muncitori, implicați simultan în operațiuni de betonare, armare, hidroizolare, montaj de echipamente și lucrări de finisare. În paralel, sunt pregătite etapele următoare ale proiectului, care includ asfaltarea, montarea parapetelor și realizarea marcajelor rutiere.

Horațiu Cosma a subliniat că respectarea termenului de 31 august este esențială pentru păstrarea finanțării europene. Oficialul a amintit că, în urmă cu doar câteva săptămâni, autoritățile române au obținut, în urma discuțiilor cu Comisia Europeană, menținerea tuturor celor șase loturi dintre Focșani și Pașcani în cadrul finanțării prin PNRR.

Miza este una majoră: aproape două miliarde de euro din fonduri europene nerambursabile și finalizarea celui mai important proiect de infrastructură rutieră aflat în prezent în execuție în regiunea Moldovei.

Potrivit reprezentanților Ministerului Transporturilor, următoarele săptămâni vor fi decisive pentru atingerea obiectivelor asumate, fiecare zi de lucru fiind considerată esențială pentru respectarea calendarului și pentru finalizarea lucrărilor în termen.