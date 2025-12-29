Autostrada Unirii A8: Umbrărescu pierde, din nou, în fața Danlin XXL, care rămâne câștigătoare pe lotul Moțca – Tg. Frumos

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins, pe fond, contestația depusă de UMB la contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 1 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca) – Iași – Ungheni, anunță luni Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), scrie Economica.net.

Decizia CNSC confirmă, astfel, rezultatul comisiei de evaluare a CNIR, mai spun reprezentanții companiei noi de autostrăzi.

Compania Națională de Investiții Rutiere a desemnat pe 30 octombrie câștigătorul contractului pentru construirea primului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca) – Iași – Ungheni. Este vorba despre asocierea Danlin XXL (Lider) – Groma Hold Ltd – Intertranscom Impex – Evropeiski Patishta.

Asocierea de constructori din România și Bulgaria a fost declarată câștigătoare cu o ofertă de 4,76 miliarde lei. Durata totală de realizare a acestui tronson este de 46 de luni din care 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție lucrări.

„Constructorul acestui prin tronson al Autostrăzii Moțca – Iași – Ungheni și-a asumat, conform documentației din licitație, să prioritizeze execuția unui segment cu o lungime de 5,5 kilometri pentru a asigura legătura între Moțca, DN 2/secțiunea III a Autostrăzii Unirii A8, lotul Leghin – Târgu Neamț și Autostrada Moldovei A7, secțiunea Bacău – Pașcani. Acest segment trebuie realizat, cu prioritate, în termen de 12 luni pentru sincronizarea proiectelor”, declara la final de octombrie directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Umbrărescu a pierdut și „în cursa” pentru DEx Bacău-Piatra Neamț, unde câștigător a fost desemnat tot Danlin XXL, a cărei ofertă este cu 300 de milioane de lei mai scumpă decât oferta de pe primul loc al clasamentului ofertelor financiare. Detalii AICI.