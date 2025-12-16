OFICIAL: Umbrărescu pierde în cursa pentru DEx Bacău-Piatra Neamț. Câștigă Danlin XXL, din Neamț, de unde provine și ministrul Transporturilor

Compania Națională de Investiții Rutiere a desemnat, azi, câștigătorul licitației pentru proiectarea și construirea Drumului Expres Bacău – Piatra Neamț. Așa cum Ziarul de Bacău a anunțat în premieră, câștigătoare este o asociere româno-bulgară, a cărei ofertă este cu 300 de milioane de lei mai scumpă decât oferta de pe primul loc al clasamentului ofertelor financiare.

Oferta Asocierii Danlin XXL (Lider)-Groma Hold (Bulgaria)-Intertranscom Impex S.R.L.-Evropeiski Patisha-Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi a fost declarată câștigătoare cu o valoare de 5,17 miliarde lei (fără TVA), iar contractul poate fi semnat dacă nu se depun contestații, explică cei de la CNIR.

Drumul Expres va asigura legătura municipiului Piatra Neamț la Autostrada Moldovei A7, are o lungime de 51 kilometri, iar durata de realizare este de 48 de luni (12 luni proiectare și 36 luni pentru execuție), garanția lucrărilor fiind de cinci ani.

,,În criteriile de atribuire a fost prevăzută acordarea punctajului suplimentar pentru constructorul care angajează șomeri din județele Bacău și Neamț, studiul de fezabilitate estimând a fi necesară, în total, o forță de muncă de 1800 de persoane, pe toată durata lucrărilor” a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, citat de economica.net.

În urma evaluării ofertelor financiare pentru Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț, a rezultat următorul clasament: 1. Precon Transilvania SRL; 2. UMB și 3. Danlin XXL. Acesta din urmă ar fi depus o ofertă mai scumpă cu circa 300 milioane de lei decât asocierea condusă de Precon Transilvania (Precon Transilvania S.R.L, Automagistral-Pivden, Conextrust). De asemenea, Danlin XXL este o companie din Neamț, de unde provine Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor.

Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț va avea o lungime de 51 kilometri, 30 de poduri/pasaje (total de 16 km.), 5 noduri, iar valoarea estimată a contractului era de 6,7 miliarde lei.

Proiectul a fost licitat într-un singur lot și are o durată de realizare de 48 de luni (12 luni proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor).

Finanțarea investiției în noul drum se va realiza din fonduri externe nerambursabile, Programul Transport 2021 – 2027 și de la Bugetul de Stat.