Bacăul își pregătește strategia pentru fondurile europene 2028–2034. Cristina Breahnă-Prăvăț: „Avem nevoie de o poziție coerentă și bine fundamentată”

Consiliul Județean Bacău a început pregătirile pentru viitorul cadru financiar european 2028–2034, printr-o întâlnire de lucru organizată în colaborare cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, la care au participat reprezentanți ai administrațiilor locale, parlamentari, specialiști ai mediului universitar și sistemului sanitar.

Președinta Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Prăvăț, a subliniat că întâlnirea a marcat „deschiderea dialogului privind definirea priorităților de dezvoltare potențial beneficiare ale viitorului cadru financiar european 2028–2034”, accentuând importanța unei abordări unitare la nivelul județului.

„Întâlnirea de astăzi a avut o miză clară: pregătirea unei poziții coerente și bine fundamentate a județului Bacău, construită pornind de la realitățile din teritoriu, de la nevoile concrete ale comunităților, de la coerența investițiilor propuse, de la impactul lor real și de la capacitatea noastră administrativă de a susține proiecte mature și relevante, cu efecte reale în viața oamenilor, în economie, în servicii publice, în conectivitate, în educație, în sănătate și în dezvoltarea locală”, a declarat aceasta.

Potrivit șefei CJ, noul exercițiu financiar european va aduce schimbări importante în modul de alocare a fondurilor, fiind pus un accent mai mare pe rezultate și colaborare instituțională.

„Noul exercițiu financiar european va pune accent pe coerență, complementaritate, rezultate măsurabile, colaborare instituțională și pregătirea din timp a proiectelor. De aceea, consider că, în această etapă, cooperarea administrativă și maturitatea decizională sunt esențiale, astfel încât județul Bacău să aibă o strategie clară și integrată pentru următorii ani, astfel încât să se impună atât la nivelul documentelor strategice regionale, cât și la nivelul planului strategic național”, a mai precizat Cristina Breahnă-Prăvăț.

În final, președinta CJ Bacău a transmis un mesaj de mulțumire participanților, insistând asupra necesității unui efort comun pentru atragerea fondurilor europene.

„Le mulțumesc tuturor participanților pentru deschidere, intervenții, susținere instituțională și spirit constructiv. Numai prin dialog real, coordonare și viziune comună putem construi o poziție credibilă și solidă pentru județul Bacău în viitoarea arhitectură investițională regională și națională”, a conchis aceasta.