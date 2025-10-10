Băiat de 18 ani din Dărmănești, reținut pentru furtul mai multor materiale de construcție

Un tânăr de 18 ani, din orașul Dărmănești, bănuit de comiterea infracțiunii de furt a fost reținut de polițiștii din cadrul Poliției orașului Comănești.
Tânărul a sustras mai multe materiale de construcție din scara unui bloc din orașul Comănești. El a fost depistat la scurt timp de polițiști, în timp ce transporta bunurile cu o căruță.
În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus reținerea tânărului, acesta fiind introdus în arestul I.P.J. Bacău. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.
