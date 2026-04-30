Banii din PNRR pentru Autostrada A7, în pericol. Umbrărescu, discuție cu Bolojan despre loturile din Bacău

Guvernul încearcă să evite pierderea fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în condițiile în care mai multe proiecte majore de infrastructură rutieră riscă să nu fie finalizate la timp. În acest context, premierul și oficialii din transporturi au avut o întâlnire de urgență cu unul dintre cei mai importanți constructori din domeniu, Dorinel Umbrărescu.

Premierul Ilie Bolojan, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, ministrul Dragoș Pîslaru, alături de reprezentanți ai CNAIR și CNIR, au discutat miercuri, la Ministerul Transporturilor, cu antreprenorul Dorinel Umbrărescu despre stadiul lucrărilor și soluțiile pentru respectarea termenelor asumate prin PNRR.

Întâlnirea a fost anunțată de ministrul interimar Radu Miruță, care a subliniat importanța acestor fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii din România.

Discuții directe despre întârzieri și soluții

Potrivit ministrului, discuțiile au fost unele „directe și realiste”, axate pe identificarea proiectelor care pot fi duse la capăt în termen și a celor care riscă să depășească calendarul stabilit.

„Ne-am așezat la masă […] și am discutat clar: ce se respectă, ce nu se poate respecta și ce soluții avem”, a precizat Miruță.

Oficialul a atras atenția că este nevoie de decizii rapide pentru a evita pierderea finanțărilor europene.

„Fără iluzii. Fără amânări. Cu decizii luate la timp, ca România să nu piardă”, a adăugat ministrul.

Ce a transmis ministrul Transporturilor?

„Există proiecte prin PNRR care sunt pe grant, adică bani gratis (5 loturi UMB din A7 – n.r.), există proiecte care sunt pe împrumut, adică ne ajută să îi luăm acum, dar trebuie să îi dăm înapoi.

Există situații în care proiectele pe bani gratis nu sunt terminate astăzi, iar proiectele pe împrumut ar putea fi terminate. Încercăm să găsim o metodă de bun – simț să schimbăm izvorul de finanțare, astfel încât proiectele care pot fi terminate și care au fost gândite pe împrumut să își mute izvorul de bani la bucata de bani gratis, pentru a nu pierde evident opțiunea de a utiliza acești bani gratis.

Ar fi fost mult mai eficient și mai sănătos să se facă mai demult asta. Pe mine mă interesează nu ce spun unii și alții că-și asumă să facă, pe vorbe, ci mă interesează document, urmărind diagrama cu fiecare etapă de construcție, cu oameni asumați care răspund cu funcția pe masă, semnând că se va putea sau nu se va putea termina fiecare tronson (din A7 -n.r.) până la 31 august 2026, momentul în care se trage linie și dăm sau nu dăm banii prin PNRR.

Nu există acceptată explicația că imi este greu să estimez. Sunt ingineri constructori, sunt directori, care trebuie să aibă capacitatea tehnică să știe exact care este stadiul și etapele care rămân de a fi făcute cât durează, că plouă, că nu plouă, sunt estimări care fac parte din orice proiect de construcție.

Tronsoanele care sunt finanțate din banii pe care riscăm să-i pierdem sunt câștigate de firma domnului Umbrărescu. Am vrut să vedem ce spun oamenii tehnici din Ministerul Transporturilor și ce spune constructorul. Ce spun oamenii din minister este un pic mai pesimist decât ce spune domnul Umbrărescu.

Sunt probleme raportat la termenul din PNRR, nu la termenul pe care și l-a asumat constructorul. Că sunt două praguri. Constructorul și-a luat termen pentru multe din aceste loturi (din A7 -n.r.) – finalul lui 2026. În PNRR, termenul – limită până la care putem utiliza acești bani este luna august 2026. Noi încercăm să discutăm cu constructorul dacă ar putea termina până în august, chiar dacă obligația dumnealui este până în decembrie.

Cele cu probleme sunt cele din jurul Bacău, pentru care zona în care a evoluat construirea este astăzi la 45 – 50% și încercăm să mutăm finanțarea acestor loturi de pe grant pe loan (împrumut – n.r.). Să mutăm acei bani pe alte proiecte, eventual feroviare, care sunt într-un stadiu avansat și care sunt finanțate acum cu loan, și să mutăm loan-ul în spatele acestor tronsoane care nu se pot termina, pentru ca acolo nu există riscul să pierdem ceva ce n-am avut.”

În total, UMB, cel mai mare constructor român de autostrăzi ar urma să finalizeze până la sfârșitul anului circa 124 de kilometri din Autostrada Moldovei A7.