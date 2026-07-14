Bărbat de 68 de ani din Bacău, decedat pe o stradă din Onești. Medicii nu au reușit să-l resusciteze

Un bărbat în vârstă de 68 de ani, din municipiul Bacău, a murit luni, 13 iulie, după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla pe bulevardul Mărășești din Onești, în apropierea Complexului Comercial Mera, potrivit unupetrotus.ro.

Incidentul s-a produs în jurul orei 13:30. Potrivit primelor informații, bărbatul s-a prăbușit brusc pe stradă, iar un martor a apelat imediat numărul unic de urgență 112.

La fața locului au intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și polițiști. Cadrele medicale au efectuat manevre de resuscitare timp de aproximativ o oră, însă, în ciuda eforturilor depuse, nu au reușit să-i salveze viața, fiind declarat decesul.

A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând să fie stabilite toate împrejurările în care s-a produs decesul.