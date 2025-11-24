Bărbat din Găiceana, bătut cu bestialitate de doi consăteni! Agresorii au fost reținuți

Un bărbat din Găiceana a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce doi consăteni l-au lovit cu brutalitate. Agresorii au fost reținuți.

Potrivit polițiștilor, bărbații de 33, respectiv 39 de ani, în timp ce se aflau în extravilanul comunei Găiceana, ar fi fost agresat fizic un bărbat de 41 de ani, din aceeași localitate, acesta necesitând îngrijiri medicale. După administrarea probatoriului, polițiștii i-au reținut pe cei doi bărbați, pentru 24 de ore, ulterior aceștia fiind introduși în arestul I.P.J. Bacău.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de lovire sau alte violențe.