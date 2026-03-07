Bărbat din Moinești, reținut pentru 24 de ore pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice

Un bărbat din Moinești, prins beat la volanul unei mașini care nu avea nici ITP-ul la zi, a fost reținut pentru 24 de ore.

Pe 05 martie, un echipaj de poliție din cadrul Serviciului Rutier Bacău a depistat în flagrant delict un bărbat de 48 de ani, din municipiul Moinești, în timp ce conducea un autoturism pe DN2 – E85, în localitatea Sascut, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.

La testarea cu aparatul etilometru a rezultat o concentrație de 1,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care bărbatul a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării de probe biologice de sânge.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate în bazele de date a reieșit faptul că autoturismul condus de acesta nu avea inspecția tehnică periodică valabilă.

După administrarea probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Bacău. Cercetările sunt continuate.