Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Actualitate / Bărbat din Moinești, reținut pentru 24 de ore pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice

Bărbat din Moinești, reținut pentru 24 de ore pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice

Lasă un comentariu

Un bărbat din Moinești, prins beat la volanul unei mașini care nu avea nici ITP-ul la zi, a fost reținut pentru 24 de ore.

Pe 05 martie, un echipaj de poliție din cadrul Serviciului Rutier Bacău a depistat în flagrant delict un bărbat de 48 de ani, din municipiul Moinești, în timp ce conducea un autoturism pe DN2 – E85, în localitatea Sascut, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.

La testarea cu aparatul etilometru a rezultat o concentrație de 1,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care bărbatul a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării de probe biologice de sânge.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate în bazele de date a reieșit faptul că autoturismul condus de acesta nu avea inspecția tehnică periodică valabilă.

După administrarea probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Bacău. Cercetările sunt continuate.

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *