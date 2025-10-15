Bărbat din Zemeș, prins la volan cu o alcoolemie de peste 1.6 la mie. Polițiștii l-au reținut

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moinești au depistat în trafic un bărbat de 49 de ani, din comuna Zemeș, în timp ce conducea un autoturism în municipiu aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,63 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea mostrelor biologice.

Ulterior, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul I.P.J. Bacău. Cercetările continuă.