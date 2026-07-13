Bărbat reținut după ce a fost prins băut la volan, deși avea permisul anulat

Un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost reținut de polițiștii băcăuani după ce a fost depistat conducând un autoturism sub influența alcoolului, deși avea permisul de conducere anulat.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, incidentul a avut loc sâmbătă, 12 iulie, în jurul orei 21:00, în comuna Tamași. Bărbatul a fost oprit în trafic de polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Buhoci.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 1,67 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat ulterior la spital pentru recoltarea probelor biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției, oamenii legii au constatat că șoferul avea permisul de conducere anulat.

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de lege.