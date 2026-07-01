Bărbat reținut după ce a încălcat ordinul de protecție la doar trei zile de la emiterea acestuia

Un bărbat de 58 de ani din comuna Motoșeni, județul Bacău, a fost reținut de polițiști după ce a fost prins în flagrant încălcând un ordin de protecție provizoriu emis în urma unor amenințări cu acte de violență la adresa unei femei de 36 de ani, cu care locuiește în aceeași curte.

Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului au intervenit, pe 26 iunie, în comuna Motoșeni, după ce o femeie de 36 de ani a apelat 112 și a reclamat că este amenințată cu acte de violență de un bărbat de 58 de ani care locuiește în aceeași curte.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, oamenii legii au emis un ordin de protecție provizoriu valabil pentru cinci zile și au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de amenințare.

La doar trei zile de la emiterea ordinului, pe 29 iunie, polițiștii s-au deplasat din nou la locuința femeii, unde l-au surprins în flagrant pe bărbat încălcând măsurile impuse prin ordinul de protecție.

Pe baza probelor administrate, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. Bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, iar cercetările continuă în cauză.