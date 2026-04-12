Bărbatul lovit în cap de un clopot, în noaptea de Înviere, a fost operat. Ce spun doctorii despre starea victimei

Un bărbat în vârstă de 48 de ani, aflat în stare critică în urma unui incident petrecut la biserica din Izvoare, municipiul Bacău, în noaptea de Înviere, a fost internat și operat la Spitalul Județean de Urgență Bacău.

Potrivit reprezentanților unității medicale, pacientul a fost adus la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Adulți la ora 00:53, prezentând o lovitură severă în zona craniului. Evaluarea inițială a indicat un tablou clinic grav: traumatism cranio-cerebral forte, traumatism al coloanei cervicale și hemoragie subarahnoidiană.

Medicii din UPU au intervenit pentru stabilizarea pacientului, acesta fiind intubat și investigat de urgență. Ulterior, bărbatul a fost transferat la secția de Neurochirurgie, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale.

După operație, starea pacientului s-a îmbunătățit față de momentul internării. În prezent, acesta este internat în secția de Anestezie și Terapie Intensivă, cu evoluție favorabilă, însă cu prognostic rezervat.

Reprezentanții spitalului au precizat că pacientul va fi evaluat imagistic pentru celelalte traumatisme, atunci când starea sa va permite. (sursa: comunicat de presă)