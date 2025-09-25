Bătaie în miez de noapte! Trei bărbați din Corbasca au fost reținuți pentru violență și lovire

Trei bărbați, bănuiți de comiterea infracțiunilor de lovirea sau alte violenţe, distrugere, ameninţare şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, au fost reținuți pe 24 septembrie de polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Răcăciuni.
Din cercetări a reieșit faptul că, pe 18 septembrie, în jurul orei 00.30, 4 bărbați ar fi coborât dintr-o autoutilitară, în fața locuinței unui bărbat de 46 de ani, din comuna Corbasca, unde, pe fondul unor neînțelegeri ar fi lovit cu picioarele autoturismul acestuia, ar fi provocat scandal, l-ar fi amenințat și l-ar fi lovit pe bărbat și fiul acestuia, de 23 de ani.
După administrarea probatoriului, polițiștii au reținut pentru 24 de ore, 3 persoane cu vârste cuprinse între 17 și 31 de ani, toți din comuna Corbasca și le-au introdus în Arestul I.P.J. Bacău.
Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violenţe, distrugere, ameninţare şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.
