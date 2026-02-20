„Bătaie” pe Casa Pătrășcanu. Primăria și Consiliul Județean Bacău puse în încurcătură de o lacună legislativă

O competiție instituțională se conturează în jurul Casei „Dr. Pătrășcanu”, monument istoric din centrul municipiului Bacău, scos la vânzare în cadrul unei proceduri de executare silită. După ce Consiliul Local și-a exprimat intenția de a exercita dreptul de preempțiune, și Consiliul Județean Bacău a votat, miercuri, în același sens, iar legea nu stabilește clar cine are întâietate.

Imobilul, aflat în proprietatea omului de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, este valorificat în contextul executării silite. Casa „Dr. Pătrășcanu”, situată pe strada Vasile Alecsandri, are o suprafață desfășurată de peste 700 de metri pătrați și un teren aferent de 1.733 mp. Potrivit evaluării realizate de experți independenți, proprietatea este estimată la aproximativ 455.000 de euro, fără TVA.

Două voturi pentru preempțiune

Consiliul Județean Bacău a aprobat exercitarea dreptului de preempțiune la achiziția imobilului, la câteva săptămâni după ce Consiliul Local Bacău adoptase o hotărâre similară, la începutul lunii ianuarie 2026.

Astfel, atât administrația municipiului, cât și cea județeană și-au exprimat intenția de a avea prioritate la cumpărare, situație care deschide o serie de scenarii privind deznodământul procedurii.

Premieră administrativă, legislație lacunară

Situația de față, în care ambele consilii să-și exprime intenția de cumpărare, nu a mai fost întâlnită până acum. Conform legii, în aceste cazuri, în calitate de reprezentant al Ministerului Culturii în teritoriu, Direcția Județeană pentru Cultură Bacău are primul drept de a cumpăra imobilul. Aceasta și-a exprimat oficial lipsa de interes pentru achiziție, transferând dreptul de preempțiune către autoritățile locale.

Viceprimarul Leonard Bulai a transmis că legea nu face distincție între autorități și astfel nu se știe la această oră care dintre Consiliul Local sau Consiliul Județean ar avea prioritate. De cealaltă parte, președinta Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, a declarat că instituția pe care o conduce va aborda proiectul „gradual, în funcție și de deciziile Municipiului Bacău, care și-a exprimat, de asemenea, acest drept, respectând opiniile venite de la băcăuani și de la specialiștii care se vor implica în punerea în valoare a acestui spațiu”.

Licitația ar putea face lumină

Potrivit unor surse juridice consultate de Ziarul de Bacău, este de așteptat ca lichidatorul să organizeze o licitație publică, la care vor putea participa atât instituțiile publice interesate, cât și ofertanți privați.

În cazul în care un investitor privat va oferi un preț mai mare decât valoarea estimată – aproximativ 450.000 de euro – Consiliul Local și Consiliul Județean ar trebui să adopte noi hotărâri pentru a decide dacă egalează oferta. Legea prevede că, dacă o autoritate care beneficiază de drept de preempțiune egalează cea mai bună ofertă, aceasta are prioritate la achiziție.

Un alt scenariu posibil este acela în care ambele instituții decid să egaleze oferta maximă. Într-o astfel de situație, legislația nu prevede nimic, iar situația ar fi o premieră. Nu este exclusă însă nici o eventuală înțelegere între cele două administrații.

Deznodământul va depinde de rezultatul licitației și de capacitatea financiară și decizională a autorităților locale de a susține achiziția unui imobil cu valoare istorică și simbolică pentru municipiul Bacău.