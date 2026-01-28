Casa Pătrășcanu, scoasă la vânzare de executori! Consiliul Local poate cumpăra clădirea de patrimoniu cu 450.000 de euro pentru a o readuce în folosul comunității

Primăria Bacău are ocazia să salveze un imobil de patrimoniu de pe piața imobiliară și de a-l readuce în folosul comunității după decenii de neclarități și dispute. Casa „Dr. Pătrășcanu”, clădire monument istoric de pe strada Vasile Alecsandri, este din nou pusă în vânzare printr-o procedură de executare silită, iar Primăria are posibilitatea să își exercite dreptul de preempțiune pentru a o cumpăra.

Este o situație care amintește de o decizie anterioară controversată a municipalității în cazul Hotelului Central, unde municipalitatea a refuzat la să cumpere imobilul direct de la executor, cu 212.000 euro, preferând în schimb procedura de expropriere. Asta a dus la costuri mult mai mari pentru bugetul local, după ce expertize și demersuri juridice au ajuns să coste aproape cât ar fi fost achiziția simplă a clădirii.

O clădire emblematică

Clădirea de pe Vasile Alecsandri are un trecut marcat de personaje și epoci diferite. Ridicată în perioada interbelică ca locuință pentru medicul chirurg Vasile Pătrășcanu, tatăl lui Lucrețiu Pătrășcanu, monumentul a ajuns după 1990 în proprietatea controversatului om de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, care a cumpărat-o în 1992, imediat după includerea ei în Lista Monumentelor Istorice. Proprietatea a fost de-a lungul anilor trecută între firme controlate de acesta.

Potrivit documentelor puse la dispoziție în proiectul de hotărâre, imobilul însumează o suprafață totală desfășurată de peste 700 de metri pătrați și un teren de 1.733 mp, iar evaluatorii independenți i-au estimat o valoare de circa 455.000 de euro, fără TVA. Pentru comparație, în 2011, Sorin Ovidiu Vântu a încercat să vândă imobilul cu 600.000 de euro.

Direcția Județeană pentru Cultură Bacău, ca reprezentant al Ministerului Culturii, și-a exprimat oficial lipsa de interes, transferând dreptul de preempțiune autorității locale. În raportul de specialitate se arată că neexercitarea acestui drept ar însemna o pierdere pentru patrimoniul orașului și că imobilul are potențial de a fi valorificat în interes public, fie ca sediu de instituție culturală, spațiu pentru tineret sau servicii pentru seniori.

Comparativ cu cazul Hotelului Central, unde refuzul de a cumpăra clădirea la valoarea de piață a dus ulterior la cheltuieli neprevăzute pentru expertize și proceduri de expropriere, achiziția Casei „Dr. Pătrășcanu” ar putea reprezenta pentru municipalitate o mișcare mai eficientă și mai responsabilă din punct de vedere al patrimoniului și al banului public.

Decizia finală privind exercitarea dreptului de preempțiune aparține Consiliului Local Bacău, care va analiza în ședința următoare oportunitatea și implicațiile financiare ale unei astfel de achiziții. Ar fi a doua oară, când aleșii locali ar vota cumpărarea imobilului, după decizia din 2011, care a rămas fără efect.