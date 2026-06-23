Bilanțul controalelor rutiere realizate de polițiștii băcăuani, în perioada 15-21 iunie: peste 2.100 de vehicule verificate și zeci de permise reținute

În perioada 15–21 iunie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au desfășurat acțiuni pe drumurile publice din județ, având ca scop prevenirea și combaterea conducerii vehiculelor sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor cu efect psihoactiv.

Activitățile au urmărit creșterea gradului de siguranță rutieră și reducerea riscului producerii accidentelor de circulație.

În cadrul acțiunilor desfășurate:

au fost controlate 2.152 de autovehicule;

au fost efectuate 1.942 de testări cu aparatul etilotest;

au fost efectuate 21 de testări cu aparatul DrugTest.

Rezultatele obținute:

46 de rezultate au fost pozitive în urma testărilor efectuate cu aparatul etilotest, dintre care 32 în cazul conducătorilor auto:

26 de conducători auto au fost depistați la volan cu o concentrație cuprinsă între 0,01 și 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat;

6 conducători auto au fost depistați cu o concentrație de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Au fost reținute 32 de permise de conducere.

Au fost aplicate 26 de sancțiuni contravenționale conducătorilor auto depistați cu valori de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii băcăuani vor continua activitățile preventive și de control în trafic, pentru depistarea și sancționarea persoanelor care aleg să conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.