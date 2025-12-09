Breaking news! Doctorița Liliana Petrescu, de la Urgențe, a fost reținută! Procurorii o suspectează într-un dosar de mită, fals și uz de fals

Veste șocantă, pentru sistemul medical băcăuan! Controversata doctoriță Liliana Petrescu, de la Unitatea de Primiri Urgențe a SJU Bacău, a fost reținută pentru 24 de ore într-un dosar de mită, fals și uz de fals, instrumentat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău.
Decizia de reținere a doctoriței Petrescu vine la capătul unei zile care a început cu percheziții la Urgențe și cu audierea suspecților din dosar. Este vorba, pe lângă bine-cunoscuta doctoriță, de un asistent medical, dar și de persoane care ar fi dat mită pentru a obține concedii medicale nemeritate.
Potrivit unor surse apropiate anchetei, la percheziții, s-au ridicat sume de bani și certificate de concediu medical.
„În cauză se efectuează cercetări pentru luare de mită, dare de mită, fals intelectual şi uz de fals din partea unor angajaţi UPU în legătură cu emiterea de concedii medicale false pentru sume de bani.
Doi suspecţi ( un medic şi un asistent medical) au fost reţinuţi”, a transmis purtătoarea de cuvânt a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, procuror Corina Elena Avorniciței.
Doctorița Liliana Petrescu este binecunoscută pentru scandalurile în care a fost implicată de-a lungul anilor. În ultimul, a fost acuzată de comportament inadecvat față de o pacientă cu cancer (detalii AICI).
Vom reveni.
Comentarii
Klant a zis
In sfarsit!
Emi a zis
Lasa, ca o sa va trateze moartea de acum!
Aspi a zis
Lasa, o sa va trateze directorul spitalului la UPU, de acuma. Ala nu e controversat.
Margo a zis
O profesionistă,toți medicii ,nu buni,foarte buni sunt luați,să vedem ce doctori vor venii,care nu știu nimic,asta se vrea.
Un om a zis
O profesionistă,toți medicii ,nu buni,foarte buni sunt luați,să vedem ce doctori vor venii,care nu știu nimic,asta se vrea.
Iulia a zis
Profesionista??!!! Cred ca glumești, mai omule. În timp ce mă înecam cu propria sputa acum 2 ani, că făcusem pneumonie în urma chimioterapiei ce mi-a distrus imunitatea, doamna aceasta mânca cireșe și vorbea despre Loredana Groza. În timp ce eu implora să îmi dea apă și să-mi scoată masca că mă sufocam. Aveam febră 41 și le rugam să îmi cheme soțul, simțeam că voi muri.
Sper doar să i se întoarcă tot ceea ce a dat pacienților aduși pe mână ei. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Doar dreptate!!!!
Vasilica a zis
un om / margo esti cam narod !!
Ana a zis
Singura problema este ca, in maxim 24 de ore, madama e inapoi…
Robert a zis
Un medic foarte bun. Face diagnosticari exacte.
Iulia a zis
Sunteți din familie? Dă diagnostic bun?! Doamne ferește. Să o răsplătească Dumnezeu cu aceeași monedă cu care a cântărit. Toate lacrimile aduse pacienților din vina ei să i se întoarcă.
Iulian VOICU a zis
Legea să își spună cuvântul. Dacă sunt găsiți vinovați să suporte cu stoicism rigorile ei!