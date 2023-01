Campanie umanitară! O elevă de la Școala „Spiru Haret” licitează un tablou pictat de ea, pentru a o salva pe Daniela, fetița profesorului ei de istorie

Sarah Dociu, o elevă de 11 ani de la Școala „Spiru Haret” din Bacău, a inițiat o licitație umanitară pentru Daniela, fetița de 3 ani bolnavă de cancer, care are nevoie urgentă de o intervenție medicală, în Italia. Daniela este fiica profesorului de istorie Andrei Bătrînu.

Sarah licitează un tablou pictat chiar de ea, intitulat „Flori și Speranță”, care se află expus, zilele acestea, în cabinetul mamei sale, medicul ginecolog Anca Dociu. Licitația are loc până pe 04 februarie, ora 12. Cei care doresc să liciteze, o pot face printr-un mesaj la postarea de pe Facebook de pe pagina Anca Dociu.

Vă redăm, mai jos, mesajul transmis de Sarah Dociu:

„APEL UMANITAR !

Dragi prieteni,

Mă numesc Sarah Dociu, am 11 ani și sunt elevă în clasa a V-a, la școala Spiru Haret din Bacău.

Astăzi vreau să vă povestesc despre pasiuni, profesori, o fetiță pe nume Daniela și despre o licitație.

Pasiunile mele sunt pictura și cititul. Pictez de la 6 ani, din instinct pentru artă și natură. Pentru mine un tablou este ca o jucărie unică, de care te desparți cu greu.

Astăzi încă mi-am dat seama că Daniela, o fetiță care va împlini în februarie 3 ani are nevoie și de ajutorul meu.

Daniela este fetița profesorului de istorie Andrei Bătrînu, unul dintre profesorii mei preferați. Poza Danielei este nelipsită de pe catedră la fiecare ora. Fără ea domnul profesor nu își începe ora, ceea ce mă impresionează mereu…

Am aflat cu durere acum câteva zile că Daniela, fetița lui, are o formă de CANCER agresiv și că de aproape un an, copilăria ei se desfășoară într-un spital cu geamuri închise, fără un peisaj, fără un spațiu de joacă și fără aventură, lângă câteva jucării și lângă mama ei care o veghează mereu, clipă de clipă. Și speră că într-o zi va ieși afară și se va juca cu copiii de vârsta ei.

Această veste mi-a adus în minte multe gânduri triste și imagini ce sunt acum amintiri…Ochii bunicului meu calzi și zâmbitori mă urmăresc mereu de acolo de sus….El este pentru mine un învingător deoarece a luptat 7 ani deși la început avea șanse foarte mici. Dorința lui de a trăi lângă noi, ajutorul de Sus și cel al unor oameni care au știut ce fac l-a ținut în viață! Merită să lupți până în ultima clipă!

Eu sunt convinsă că Daniela va reuși să își trăiască frumos copilăria, că mai apoi o va durea mâna de la scris teme, va plânge de frica unui test, se va juli la genunchi alergând sau va citi cărți frumoase despre faraoni și regi. Și mai știu că peste ani domnul profesor îi va preda istorie în același mod plăcut cum o face cu noi….

Dar pentru asta ei au nevoie de ajutorul nostru ACUM!

De aceea vreau să îmi vând o jucărie, adică un tablou pe care l-am intitulat „FLORI ȘI SPERANȚĂ”, într-o licitație. Este o idee care sper va fi un mic ajutor pentru micuța Daniela să învingă aceasta boală cumplită.

Și pentru că nu știu cum să fac mai multe voi lansa pe pagina de facebook a mamei mele această inițiativă.

Tabloul va fi timp de o săptămână până pe 4 februarie ora 12 oferit pentru licitație.

Fiecare doritor va putea licita printr-un mesaj la această postare o sumă de bani.

În data de 04 februarie ora 12 (luna în care Daniela va face 3 ani) vom ști cu toții din mesajele postate cine a licitat cel mai mult. Plata se va putea face în conturile deschise pe numele domnului profesor Andrei Bătrînu care se regăsesc în postarea dumnealui de pe facebook iar eu îi voi oferi tabloul care se va afla în această perioadă expus în cabinetul mamei mele.

Îmi doresc din toată inima să o putem ajuta pe Daniela în lupta ei!

Vă mulțumesc,

SARAH DOCIU”

Cei care pur și simplu vor să doneze bani pentru Daniela, o pot face în conturile de mai jos:

Lei: RO51BTRL00401201A89771XX Banca Transilvania

Euro: RO26BTRL00404201A89771XX Banca Transilvania

Nume titular: Andrei Batrinu

Revolut: +40726843921

Pentru donatii persoane juridice, îl puteti contacta pe tatăl copilului la numărul de telefon 0726843921 sau prin email: batrinu.andrei@yahoo.com.