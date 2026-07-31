Campionul mondial Răzvan Puiu, primit cu onoruri la Primăria Asău. Localnicii sunt invitați să îl felicite

Comuna Asău se pregătește să își întâmpine unul dintre cei mai valoroși ambasadori. Vineri, 31 iulie, de la ora 14:00, în cadrul ședinței Consiliului Local, autoritățile locale îl vor primi oficial pe Răzvan Puiu, tânărul care a devenit campion mondial la competiția oficială FC Pro 26 World Championship, fiind desemnat cel mai bun jucător din lume la simulatorul de fotbal virtual EA Sports FC 26.

Primăria Asău îi invită pe toți locuitorii care doresc să îl felicite pe campion să participe la evenimentul organizat în sala de ședințe a instituției.

Potrivit administrației locale, performanța lui Răzvan Puiu depășește sfera unui succes individual, reprezentând un motiv de mândrie pentru întreaga comunitate.

„Această performanță nu reprezintă doar un succes individual remarcabil, obținut prin muncă, disciplină și strategie, ci și un vector major de imagine pentru comunitatea noastră locală”, au transmis reprezentanții Primăriei Asău.

Răzvan Puiu a intrat în istoria competițiilor de esports după ce a câștigat titlul mondial la FC Pro 26 World Championship, cea mai importantă competiție oficială dedicată jocului EA Sports FC 26.

Răzvan Puiu, în vârstă de 22 de ani și legitimat la organizația HYPERSPIRIT, a avut un parcurs remarcabil pe tot parcursul turneului. A intrat în competiție prin faza Play-Ins, a încheiat faza de grupă pe locul 11, cu trei victorii, un egal și două înfrângeri, apoi a trecut, în fazele eliminatorii, de adversari din Turcia, Brazilia și Bulgaria, înainte de a se impune categoric în semifinală. În marea finală, Puiu l-a învins pe germanul Levy „levyfinn” Rieck cu scorul de 6-5, cucerind titlul mondial și un premiu de 250.000 dolari, cel mai mare din cariera sa. Performanța îl propulsează de pe locul 30 direct pe locul 4 în clasamentul mondial al jucătorilor.