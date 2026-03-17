Cât costă transparența la Primăria Bacău: aproape 9.000 de lei pentru documente trimise pe email, solicitate în baza legii accesului la informații publice

Primăria Bacău, condusă de primarul USR Lucian Stanciu-Viziteu, solicită aproape 9.000 de lei pentru furnizarea în format electronic a unor documente de interes public privind achizițiile directe realizate de instituție în ultimii cinci ani.

Solicitarea a fost făcută în baza Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public și viza, potrivit platformei Ia Statul la Întrebări, mai multe date referitoare la achizițiile directe ale municipalității: lista completă a acestora, valoarea contractelor, furnizorii, compartimentele inițiatoare, dar și documentele și notele justificative care au stat la baza stabilirii necesității achizițiilor. Solicitarea este similară cu cea transmisă de deputatul Lazăr către primăriile liberale din județul Bacău.

Primăria Bacău a transmis o parte dintre informațiile solicitate, însă, pentru punctul referitor la documentele justificative ale achizițiilor directe, a cerut plata unei sume de 8.986 de lei, reprezentând taxa de 1 leu/pagină pentru eliberarea în format electronic a copiilor după documentele solicitate în baza Legii nr. 544/2001. Aceasta a fost aprobată în lista taxelor locale aferente anului 2026, fără ca acest punct să facă obiectul discuțiilor din Consiliul Local.

Potrivit aceleiași hotărâri, băcăuanii trebuie să plătească 7 lei/pagină pentru transmiterea în format electronic de copii simple după documentele aflate în cadrul serviciului sau în arhiva instituției (documente care există în format electronic), respectiv 2 lei/pagină pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile solicitate în baza Legii nr. 544/ 2001.

Doar costul copierii pe hârtie poate fi perceput

Potrivit Legii 544/2001, instituțiile publice pot solicita doar contravaloarea serviciilor de copiere a documentelor. Normele metodologice aprobate prin HG 123/2002 prevăd că prin costul serviciului de copiere se înțelege costul direct al operațiunii tehnice de copiere a informației solicitate pe suport hârtie.

Astfel, taxa propusă de primarul Viziteu și aprobată de Consiliul Local prin HCL 554/2025 ridică mari semne de întrebare privind legalitatea, iar hotărârea poate fi atacată în contencios administrativ. În practică, transmiterea documentelor în format electronic implică costuri minime sau inexistente, motiv pentru care multe instituții publice trimit gratuit documentele solicitate.

Cererea vizează achizițiile directe ale municipalității

Solicitarea de informații viza documentele care au stat la baza achizițiilor directe realizate de Primăria Bacău în ultimii cinci ani, inclusiv notele justificative privind necesitatea acestora și estimarea valorii contractelor.

Achizițiile directe reprezintă un tip de procedură simplificată de atribuire a contractelor publice, motiv pentru care acestea sunt frecvent analizate din perspectiva transparenței utilizării fondurilor publice.