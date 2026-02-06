Răzbunare politică! Pentru că PNL face opoziție în Bacău, un deputat USR face presiuni la primarii liberali din județ

Războiul USR-PNL Bacău se extinde la nivelul județului! După ce consilierii locali PNL și deputatul Mircea Fechet, liderul organizației liberale județene, au avut mai multe acțiuni de opoziție la adresa administrației Viziteu pe fondul majorării taxelor și impozitelor locale peste cuantumurile decise la nivelul Guvernului, un deputat USR a transmis solicitări ample de informații de interes public către toate primăriile conduse de primari PNL din județ, ca replică la acțiunile liberalilor din municipiul Bacău.

FOTO: Deputații Teodor Lazăr (USR) și Mircea Fechet (PNL)

Deputatul băcăuan Teodor Lazăr, președintele municipalei USR Bacău, a trimis către toate primăriile liberale din județ solicitări prin care cere detalii exhaustive privind toate achizițiile directe realizate de aceste administrații locale în ultimii cinci ani.

Solicitările vizează lista completă a achizițiilor, cu obiectul, valoarea, data atribuirii, furnizorul, temeiul legal și compartimentul inițiator, precum și defalcări pe categorii de produse, servicii și lucrări, situația furnizorilor cu contracte repetate, documente justificative, explicații privind evitarea fragmentării artificiale a achizițiilor și procedurile interne aplicate. Deputatul Lazăr face referire în mod explicit în adresa transmisă la declarațiile deputatului Fechet și consilierilor locali PNL prin care aceștia fac apel public la „buna gestiune a fondurilor publice și pentru protejarea intereselor cetățenilor”, semn că demersul este unul revanșist față de acțiunile acestora din municipiul Bacău (vezi facsimil mai jos!).

Facsimil: cererea trimisă de deputatul Teodor Lazăr către primăriile PNL din județul Bacău

Dep. Fechet: USR cere un nivel de „transparență” pe care nici măcar Primăria Bacău condusă de Viziteu nu o oferă

Contactat de Ziarul de Bacău, deputatul Mircea Fechet a criticat USR pentru modul în care administrează banii publici și lipsa de transparență a administrației Viziteu:

Nu cred că râde nici USR la noua glumă proastă a șefului alianței USR – AUR din Bacău, primarul Viziteu, respectiv blocajul administrativ național ambalat drept transparență. Acest „exercițiu de transparență”, de fapt distracția lui Viziteu și a subalternului său, va costa statul român, într-un an în care administrațiile locale fac eforturi uriașe să reducă cheltuielile, zeci de mii de lei din bugetul fiecărei primării doar pentru scanarea și tipărirea a sute de mii de pagini din ultimii cinci ani. E vorba de documente care au mai fost verificate, controlate și auditate, dar care trebuie scoase din nou din arhive, pentru spectacol politic. Practic, USR cere un nivel de „transparență” pe care nici măcar Primăria Bacău condusă de Viziteu nu o oferă. Care e motivul acestei hărțuiri a primarilor PNL (pentru că destinatarii adreselor sunt doar primari liberali, nu de la alte partide, Viziteu nu e deranjat deloc de AUR, a aflat o țară întreagă, iar like-urile la PSD nu i le ia nimeni, nu se mai ascunde)? Faptul că PNL Bacău a avut „obrăznicia” să-i facă opoziție lui, un primar care confundă orașul cu propriul SRL și administrația cu un ONG. Rezultatele guvernării USR – AUR din Bacău sunt „de pomină”: fiecare băcăuan este împovărat cu aproximativ 10.000 lei datorie, scadentă în 2051. Avem unele dintre cele mai mari taxe și impozite locale din România, împinse peste limitele permise de Guvernul Bolojan. Bacăul a devenit exemplu de combinații imobiliare care au reușit performanța rară de a scoate oamenii din răbdări. Cine achită nota de plată? NU USR, ci oamenii care au fost duși cu zăhărelul că vor primi dezvoltare și transparență, când de fapt primesc noi și noi datorii. Dep. Mircea Fechet, președintele PNL Bacău

Necuvântătorul Teodor Lazăr

În acest timp, activitatea parlamentară a deputatului Teodor Lazăr este extrem de redusă. Potrivit datelor publice disponibile pe site-ul Camerei Deputaților, în actualul mandat (2024-prezent), acesta a avut o singură luare de cuvânt în plen, cu ocazia depunerii jurământului.

De asemenea, niciuna dintre inițiativele legislative depuse în acest mandat nu s-a transformat într-o lege adoptată, iar în ultimul an nu este afișată nicio interpelare sau întrebare adresată Guvernului.

Transparență selectivă și licitații offline la Primăria Bacău

În paralel, situația transparenței de la Primăria municipiului Bacău, condusă de USR, ridică semne de întrebare. Prin HCL nr. 270/2020, administrația locală a stabilit obligația publicării pe site a tuturor contractelor încheiate, indiferent de valoare, în termen de maximum 10 zile de la semnare. Cu toate acestea, datele publice indică faptul că, în cinci ani, au fost publicate 391 de contracte, cu o scădere accentuată în ultimii ani: în 2025 sunt listate doar 13 contracte, iar în 2026 doar 2, raportat la data începerii acestora, deși activitatea administrativă a continuat, iar municipalitatea a raportat cheltuieli de sute de milioane de lei în ultimul an.

De asemenea, în ultimii ani, Primăria Bacău a derulat licitații de sute de milioane de lei în domenii majore, așa cum a fost procedura pentru contractul de 530 de milioane de lei pentru transportul public, în condiții de transparență contestată, documentații esențiale fiind publicate offline, cu acces dificil sau întârziat pentru public și operatorii economici interesați.

Până la ora publicării articolului, deputatul Teodor Lazăr nu a putut fi contactat, pentru un punct de vedere.