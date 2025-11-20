Ce trebuie să facă bolnavii de cancer cu urgențe medicale? SJU Bacău, de la teorie, la „De ce mi-ați mai adus-o aici?”

Ce trebuie să facă un bolnav de cancer din Bacău, care are o urgență medicală? Întrebarea se pune mai acut, după scandalul relatat de Ziarul de Bacău (detalii AICI), în urma căruia unul dintre medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe, dr. Liliana Petrescu, a declarat că, din punctul ei de vedere, „cancerele nu sunt urgențe”.

Dar bolnavii de cancer pot avea o sumedenie de urgențe medicale, ziua, noaptea, dureri, sângerări șamd. Ce trebuie să facă, dacă ambulanța chemată vrea să-i ducă la UPU SJU Bacău? Dar dacă de gardă este chiar dr. Liliana Petrescu, cea reclamată pentru „La ce mi-ați mai adus-o aici?”, un reproș ce ar fi fost adresat fiului unei paciente oncologice.

Ziarul de Bacău a solicitat lămuriri de la conducerea Spitalului Județean de Urgență Bacău

Conducerea SJU Bacău a răspuns cu litera Legii și a evitat să se refere la cazul concret. „Dacă pacientul oncologic ajunge în Unitatea de Primiri Urgențe, pentru oricare altă afecțiune (în afara celei oncologice), urmează traseul unui bolnav care prezintă o urgență, respectiv întocmirea fișei de prezentare UPU, realizarea unui consult de către medicul urgentist, precum efectuarea investigației și a consultului clinic, în funcție de patologie, până la stabilirea diagnosticului”, se arată în răspunsul celui mai mare spital din județul Bacău.

În funcție de diagnostic, pacientul oncologic va fi internat într-o secție a SJU Bacău sau va primi recomandări de tratament la domiciliu.

Dacă un pacient cu diagnostic oncologic se prezintă în serviciul UPU în intervalul 8:00 – 15:00, va fi examinat de un medic din specialitatea Oncologie și, apoi, vor fi efectuate investigații pentru stabilirea altui diagnostic, după caz.

Acest traseu al pacientului oncologic este stabilit prin protocol, la nivelul SJU Bacău, tocmai pentru a evita situațiile nedorite, în condițiile în care, la nivelul secției Oncologie, nu există linie de gardă, a mai precizat SJU. Ziarul de Bacău a insistat pe cazul dr. Petrescu, iar răspunsul oficial a fost că aceste reguli trebuie respectate și de aceasta.

Potrivit surselor din domeniu, personalul de la ambulanțe le recomandă în mod frecvent celor care apelează la 112 să evite Urgențele SJU Bacău pe anumite ture, de teama comportamentului unor angajați de la UPU.