Cinci băcăuani reținuți după ce au snopit în bătaie un tânăr și au furat dintr-o benzinărie

Polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Traian, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, au reținut pentru 24 de ore cinci tineri cu vârste cuprinse între 20 și 29 de ani, într-un dosar ce vizează infracțiunile de lovire sau alte violențe și furt calificat.

Din cercetări a rezultat că, pe 16 august, în urma unui conflict spontan, aceștia ar fi agresat un tânăr de 23 de ani, care a necesitat îngrijiri medicale. Totodată, unul dintre suspecți, în vârstă de 20 de ani, ar fi sustras bunuri dintr-o societate comercială aflată în incinta stației de carburanți.

La 25 august, polițiștii au pus în aplicare cinci mandate de aducere, iar după audieri, tinerii au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău. Cercetările continuă