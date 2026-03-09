Circulația sub podul Narcisa va fi redeschisă în curând. Reabilitarea efectivă a pasajului mai durează

Lucrările de punere în siguranță a podului Narcisa din sudul Bacăului sunt aproape de finalizare, la peste 4 luni de la desprinderea balustradei, iar circulația pe sub pasarelă ar putea fi redeschisă în scurt timp, după montarea parapeților de beton.

Primarul municipiului Bacău, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, a anunțat că intervențiile realizate pentru punerea în siguranță a podului din zona Narcisa se apropie de final.

Potrivit edilului, mai sunt de realizat ultimele lucrări de montare a parapeților din beton, după care circulația pe sub pod va fi redeschisă. Măsura ar urma să contribuie la reducerea aglomerației din trafic în zonă.

„Lucrarea de punere în siguranță a podului de la Narcisa este aproape de finalizare. Imediat ce încheiem montarea parapeților de beton, redeschidem circulația sub pod și în acest fel o să mai decongestionăm traficul”, a transmis primarul.

Intervenția realizată în această perioadă reprezintă prima etapă a proiectului, una considerată necesară pentru eliminarea riscului de desprindere a parapeților, problemă cauzată de traficul intens de pe pod.

Edilul a precizat că următorul pas va fi reabilitarea completă a podului. Autoritățile locale lucrează în prezent la actualizarea proiectului tehnic, iar după finalizarea acestuia vor fi anunțate public etapele următoare ale investiției.

„Punerea în siguranță a fost prima etapă, una obligatorie pentru a elimina pericolul desprinderii parapeților. Apoi urmează reabilitarea completă a podului Narcisa”, a mai transmis Lucian Daniel Stanciu Viziteu.

Despre problemele Pasajului Narcisa se știa din 2023, însă Primăria a preferat să nu facă nimic (detalii AICI). În octombrie 2025, o parte a balustradei s-a prăbușit.