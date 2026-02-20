CNSC a respins contestațiile la Drumul Expres Bacău–Piatra Neamț. Litigiul de peste un miliard de euro ajunge la Curtea de Apel

Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a respins cele trei contestații depuse la contractul pentru proiectarea și execuția Drumului Expres Bacău – Piatra Neamț, informează Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).

Reamintim, CNIR a primit șapte oferte din partea unor companii și asocieri din România, Bulgaria, Turcia și Ucraina, după cum urmează: ofertant unic – Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.S.; asociere – Trace Group Hold (lider), Yüksel İnşaat Anonim Şirketi, Citadina 98, Oldroad Construct, Creative Road Design, ADD Global Design S.R.L., Tancrad; asociere – SA & PE Construct S.R.L. (lider), Tehnostrade S.R.L., Spedition UMB; asociere – Precon Transilvania S.R.L. (lider), Automagistral-Pivden S.R.L., Conextrust; asociere – Bog’Art (lider), Rotary Construcții Mentenanță, Concelex, X-Way Infrastructure; asociere – Biskon Yapı Anonim Şirketi (lider), Ilgaz Construction, Straco Holding; asociere – Danlin XXL (lider), Groma Hold Ltd, Intertranscom Impex S.R.L., Evropeiski Patishta, Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi.

CNIR, companie din subordinea Ministerului Transporturilor, a anunțat la finalul anului trecut câștigătoarea licitației pentru Drumul Expres (DEx) Bacău-Piatra Neamț. Contractul de 6,77 miliarde de lei a fost atribuit în mod surprinzător unei asocieri conduse de Danlin XXL, companie din Neamț, de unde provine Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor.

În clasamentul ofertelor financiare, Danlin XXL s-a situat abia pe locul al treilea, cu o ofertă mai scumpă cu circa 600 de milioane de lei (circa 120 de milioane de euro) decât cea de pe locul întâi, a asocierii conduse de Precon Transilvania SRL.

Contestatarii sunt grupul de firme UMB și alte două asocieri conduse de constructori români: Bog’Art și, respectiv, Precon Transilvania. După decizia CNSC de azi, litigiul va ajunge la Curtea de Apel, care va lua decizia finală.