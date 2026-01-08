Licitație cu scandal la DEx Bacău-Piatra Neamț. Câștigătoarea Danlin XXL a cerut cu 120 milioane euro mai mult decât firma cu cea mai bună ofertă financiară

CNIR, companie din subordinea Ministerului Transporturilor, a anunțat la finalul anului trecut câștigătoarea licitației pentru Drumul Expres (DEx) Bacău-Piatra Neamț. Contractul de 6,77 miliarde de lei a fost atribuit în mod surprinzător unei asocieri conduse de Danlin XXL, companie din Neamț, de unde provine Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor. În clasamentul ofertelor financiare, Danlin XXL s-a situat abia pe locul al treilea, cu o ofertă mai scumpă cu circa 600 de milioane de lei (circa 120 de milioane de euro) decât cea de pe locul întâi, a asocierii conduse de Precon Transilvania SRL. Decizia CNIR a fost urmată de un val de contestații, care au blocat semnarea contractului.

CNIR a primit șapte oferte din partea unor companii și asocieri din România, Bulgaria, Turcia și Ucraina, după cum urmează: ofertant unic – Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.S.; asociere – Trace Group Hold (lider), Yüksel İnşaat Anonim Şirketi, Citadina 98, Oldroad Construct, Creative Road Design, ADD Global Design S.R.L., Tancrad; asociere – SA & PE Construct S.R.L. (lider), Tehnostrade S.R.L., Spedition UMB; asociere – Precon Transilvania S.R.L. (lider), Automagistral-Pivden S.R.L., Conextrust; asociere – Bog’Art (lider), Rotary Construcții Mentenanță, Concelex, X-Way Infrastructure; asociere – Biskon Yapı Anonim Şirketi (lider), Ilgaz Construction, Straco Holding; asociere – Danlin XXL (lider), Groma Hold Ltd, Intertranscom Impex S.R.L., Evropeiski Patishta, Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi.

CNIR a desemnat câștigătoare oferta asocierii Danlin XXL, care a cerut 5,17 miliarde de lei, clasându-se pe locul al treilea al clasamentului ofertelor financiare. Pe primul loc s-a situat asocierea Precon Transilvania, cu cea mai bună ofertă financiară, de aproape 4,58 de miliarde de lei. Asocierii Precon i s-a reproșat lipsa detaliilor referitoare la câteva grinzi de 27 de metri, situație negată de ofertant.

CNIR, acuzată că risipește 120 de milioane de euro

Contestatarii sunt grupul de firme UMB și alte două asocieri conduse de constructori români: Bog’Art și, respectiv, Precon Transilvania. Toți contestatarii atribuirii contractului de lucrări solicită anularea raportului prin care a fost declarat câștigătoare Danlin XXL și reevaluarea ofertelor.

Asocierea condusă de Precon Transilvania acuză autoritatea contractantă că a aplicat un formalism excesiv și disproporționat în evaluarea ofertelor la licitația pentru drumul expres Bacău – Piatra Neamț, încălcând principiul proporționalității și al utilizării eficiente a fondurilor publice.

Contestatarii susțin că, deși comisia de evaluare avea posibilitatea și obligația legală de a solicita clarificări suplimentare privind costurile unor grinzi de 27 de metri, a ales direct cea mai severă sancțiune – eliminarea ofertei, fără a lămuri aspectele tehnice invocate. Valoarea totală a elementelor contestate reprezenta doar 0,054% din valoarea ofertei, un impact considerat „teoretic și marginal”, fără efect asupra prețului final sau ierarhiei ofertelor.

Prin această decizie, spun reprezentanții asocierii, contractul a fost atribuit unei alte oferte, mai scumpe cu peste 600 de milioane de lei (fără TVA), respectiv cu 13,16% peste oferta eliminată, ceea ce demonstrează o „disproporție vădită” între gravitatea presupusei nereguli și consecințele reale ale deciziei.

Precon Transilvania invocă atât jurisprudența Curții de Apel București, cât și decizii ale CNSC, potrivit cărora eliminarea unei oferte competitive pentru abateri cu impact economic nesemnificativ contravine interesului public și principiului utilizării eficiente a banilor publici.

Toate cele trei contestații vor fi analizate de CNSC pe parcursul lunii ianuarie, iar o soluție (eventual comună) ar putea veni cel mai devreme în luna februarie.

Firmă asociată cu Danlin XXL, exclusă de CNAIR din alt contract, pentru „fapte ilicite” într-un dosar penal

Din asocierea în care Danlin XXL este lider, face parte Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi SRL fosta Aqua Park SRL. Potrivit termene.ro, societatea este deținută de Gheorghe Vlasie. În 2025, CNAIR (din care s-a desprins CNIR) a respins Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi SRL dintr-o asociere care a câștigat un contract pentru un lot al centurii București.

CNAIR a respins solicitarea antreprenorului de aprobare a subcontractantului Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi S.R.L., în cadrul contractului semnat în iulie 2022. Decizia a fost motivată de existența unui temei legal de excludere, prevăzut de Legea achizițiilor publice, ca urmare a unei abateri profesionale grave care afectează integritatea operatorului economic. Compania de Autostrăzi din subiordinea Ministerul Transporturilor a invocat o decizie penală definitivă a Curții de Apel Bacău din iunie 2025, prin care instanța a constatat vinovăția societății și a reprezentanților săi pentru săvârșirea unor fapte ilicite, chiar dacă procesul penal a fost încetat ca urmare a prescripției.

Potrivit documentului, această constatare definitivă a vinovăției compromite integritatea profesională a firmei și o face incompatibilă cu cerințele de eligibilitate impuse proiectelor finanțate din fonduri europene, motiv pentru care aprobarea subcontractantului a fost refuzată.

Documentul emis de CNAIR în decembrie 2025, prin care se justifică excluderea companiei lui Gheorghe Vlasie din contractul pentru centura București:

Raspunsul Beneficiarului La Solicitarea Antreprenorului de Aprobare a Subcontractorului by Ziarul de Bacau

Vom reveni.