OFICIAL: Umbrărescu și 2 asocieri de constructori români contestă atribuirea contractului pentru drumul expres Piatra Neamț – Bacău

Trei asocieri de constructori au contestat atribuirea contractului de lucrări pentru drumul expres Piatra Neamț – Bacău (51 km) către o asociere de firme conduse de Danlin XXL. Câștigătoarea este din județul Neamț, de unde provine și ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban. Până la soluționarea contestațiilor, Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) nu poate semna contractul de lucrări, notează apix.ro.

Contestatarii sunt grupul de firme UMB și două asocieri conduse de constructori români: Bog’Art și, respectiv, Precon Transilvania. Toți contestatarii atribuirii contractului de lucrări solicită anularea raportului prin care a fost declarat câștigătoare Danlin XXL și reevaluarea ofertelor.

Reamintim, în urma evaluării ofertelor financiare pentru Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț, a rezultat următorul clasament: 1. Precon Transilvania SRL; 2. UMB și 3. Danlin XXL. Acesta din urmă ar fi depus o ofertă mai scumpă cu circa 300 milioane de lei decât asocierea condusă de Precon Transilvania (Precon Transilvania S.R.L, Automagistral-Pivden, Conextrust). Detalii AICI.

UMB, descalificată pentru prețuri „mici”

Unul dintre contestatari, UMB, a avut a avut probleme la oferta cea financiară: CNIR a apreciat că unele elemente de preț ar fi „aparent neobișnuit de scăzute” și a declarat oferta neconformă. UMB acuză autoritatea că nu a indicat în mod concret raportarea la prețurile pieței sau la valori de referință obiective.

„În speță, CNIR recunoaște condițiile favorabile ale Asocierii (UMB, n.r.), recunoaște capacitatea tehnică și experiența acesteia, existența justificărilor economice, dar concluzionează că oferta este neconformă exclusiv pentru lipsa defalcării interne a costurilor. Această concluzie este contradictorie și nu demonstrează imposibilitatea executării contractuluipentru a conduce CNIR la luarea deciziei de respingere a ofertei. CNIR nu a demonstrat existența unui preț neobișnuit de scăzut în sensul legii, ci a sancționat formal Asocierea pentru lipsa unor informații suplimentare, absolut irelevante, care nu au avut nici un temei legal”, se arată în contestația UMB.

Ce motive invocă Precon, care a avut oferta financiară cea mai bună

În ceea ce privește contestația asocierii conduse de Precon Transilvania (care a avut oferta financiară cea mai bună), constructorul arată că CNIR a respins oferta acestei firme pe motiv că „propunerea financiară nu este corelată cu elementele propunerii tehnice ceea ce ar conduce la executarea defectuoasă a contractului”. CNIR a invocat, de exemplu, că Precon nu ar fi inclus costurile unor materiale, respectiv grinzi de 27 metri pentru realizarea unui pasaj peste un drum județean.

„În mod esențial, motivarea autorității se limitează la constatarea că anumite cosutri nu au fost identificate, fără a demonstra că acestea nu sunt incluse, sub nicio formă, în structura globală a propunerii financiare. Or, neindentificarea unor costuri distincte nu este echivalentă, din punct de vedere juridic, cu inexistența acestora, iar autoritatea nu explică de ce grinzile de 27 m nu ar putea fi cuprinse în prețuri agregate, analize de preț sau articole de deviz cuprinzătoare, potrivit modului de ofertare ales de operatorul economic”, arată Precon în sesizarea depusă la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC).

Toate cele trei contestații vor fi analizate de CNSC pe parcursul lunii ianuarie, iar o soluție (eventual comună) ar putea veni cel mai devreme în luna februarie.

Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț va avea o lungime de 51 kilometri, 30 de poduri/pasaje (total de 16 km.), 5 noduri, iar valoarea estimată a contractului era de 6,7 miliarde lei.

Proiectul a fost licitat într-un singur lot și are o durată de realizare de 48 de luni (12 luni proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor).

Finanțarea investiției în noul drum se va realiza din fonduri externe nerambursabile, Programul Transport 2021 – 2027 și de la Bugetul de Stat.