Cod galben de caniculă în Bacău și restul Moldovei. Temperaturile urcă până la 37 de grade

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, valabilă în intervalul 3 august, ora 10:00 – 4 august, ora 10:00, care vizează și județul Bacău.

Potrivit meteorologilor, valul de căldură va persista în întreaga regiune a Moldovei, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, iar pe alocuri va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau chiar depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius, iar în unele zone nopțile vor rămâne foarte călduroase, cu minime de 20-22 de grade, caracteristice unei nopți tropicale.

Avertizarea este valabilă pentru județele din Oltenia, Moldova, vestul și sud-vestul Munteniei, precum și sudul Transilvaniei.

Specialiștii recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în intervalul orelor de vârf, să consume suficiente lichide și să limiteze activitățile fizice intense desfășurate în aer liber.