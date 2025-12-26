COD GALBEN de vânt puternic în Moldova. În zonele montane, zăpadă viscolită și rafale de peste 100 km/h

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteo Cod Galben de vânt puternic și ninsoare viscolită în zonele montane, valabilă începând de joi, 26 decembrie, ora 14:00, până vineri, 27 decembrie, ora 16:00, cu extinderi parțiale până în noaptea de 27 spre 28 decembrie.

Potrivit meteorologilor, vântul va sufla puternic în cea mai mare parte a Moldovei, precum și în vestul Olteniei și pe litoral, cu viteze la rafală de 50–70 km/h.

În Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor atinge 70–80 km/h, iar în zona înaltă pot depăși 90–120 km/h, determinând viscolirea și spulberarea zăpezii, ceea ce va reduce semnificativ vizibilitatea, în special pe creste.

În intervalul 27 decembrie, ora 16:00 – 28 decembrie, ora 02:00, vântul va continua să prezinte intensificări în nordul Moldovei și în vestul Olteniei, unde vor fi din nou rafale de 50–70 km/h. În Carpații Meridionali și Orientali, la altitudini mari, se vor înregistra rafale de până la 110 km/h, menținându-se condițiile de viscol.

Autoritățile recomandă prudență, în special în zonele montane și pe drumurile expuse vântului puternic. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție, iar turiștii care urcă la munte să se informeze înainte de plecare.