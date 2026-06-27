COD ROȘU de caniculă în Bacău: urmează două zile cu temperaturi extreme și nopți tropicale

Județul Bacău va intra sub avertizare cod roșu de caniculă începând de luni, 29 iunie, ora 10:00, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Avertizarea este valabilă până marți, 1 iulie, ora 10:00.

Meteorologii anunță un val de căldură extremă, cu temperaturi maxime cuprinse între 35 și 41 de grade Celsius, valori comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

În plus, nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între 17 și 25 de grade.

ANM avertizează că, în după-amiaza și seara zilei de marți, instabilitatea atmosferică se va accentua, în special în zonele de deal și de munte.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în intervalul orelor de vârf, să se hidrateze corespunzător și să limiteze expunerea prelungită la soare.