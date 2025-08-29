Colaj video! UMB este mobilizat cu mai multe lucrări pe Lotul 3 (Răcăciuni – Bacău) al Autostrăzii Moldovei A7

Direcția de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a publicat un colaj video cu Lotul 3 Răcăciuni-Bacău, parte din tronsonul Focșani-Bacău (Autostrada Moldovei A7).

Potrivit DRDP Iași, constructorul UMB este mobilizat pe întreaga lungime a lotului cu mai multe tipuri de lucrări, precum: structuri (poduri, pasaje); amenajare nod rutier; stabilizare strat formă; umpluturi pământ; exploatare gropi împrumut; montare geodren.

Amintim că în august, premierul Ilie Bolojan, constructorul Dorinel Umbrărescu și directorul CNAIR s-au întâlnit pe șantierul Focșani – Bacău al Autostrăzii A7. Potrivit lui Cristian Pistol, directorul CNAIR, anul acesta se vor da în trafic cel puțin 50 de kilometri din acest tronson.