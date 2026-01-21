Colegiul Pedagogic a decis să consulte părinții privind introducerea sistemului de acces al elevilor pe bază de card, sponsorizat de BRD

Conducerea unității de învățământ anunță, printr-un comunicat de presă transmis redacției, demararea unei consultări extinse în rândul tuturor părinților, în urma ședinței de informare desfășurată luni, 19 ianuarie 2026.

Decizia finală privind implementarea proiectului de securizare și monitorizare „ISIC Smart Campus” va aparține exclusiv comunității părinților, prin completarea unui chestionar dedicat.

Proiectul „ISIC Smart Campus”, sponsorizat de BRD, vizează modernizarea infrastructurii de acces în unitatea școlară prin dotarea Corpurilor B și D cu sisteme de acces securizat pe bază de legitimații nominale personalizate.

Clarificări privind proiectul: Pentru o informare corectă a opiniei publice și a membrilor comunității școlare, instituția face următoarele precizări:

• Costuri zero: Implementarea proiectului NU implică niciun cost financiar din partea părinților sau a școlii, nici la demararea proiectului, nici ulterior.

• Acces neîngrădit: Sistemul nu limitează dreptul la educație. Acesta are rolul strict de a securiza incinta școlară, de a monitoriza prezența și de a evidenția întârzierile, asigurând un mediu mai sigur pentru elevi și profesori.

• Utilizare opțională: Deși cardurile bancare ISIC emise de BRD sunt emise împreună culegitimațiile care servesc ca instrument de acces, utilizarea cardurilor bancare și a funcțiilor suplimentare (beneficii și reduceri naționale/internaționale specifice legitimațiilor ISIC) este strict opțională.

• Protecția datelor (GDPR): Proiectul respectă integral Regulamentul General privind Protecția Datelor. Informațiile sunt utilizate strict în scop educațional și administrativ, sistemul fiind securizat conform standardelor europene, fără a colecta date biometricesau informații sensibile care exced cadrului legal.

Procesul de decizie: În spiritul transparenței și al parteneriatului școală-familie, conducerea a stabilit ca decizia de implementare să fie luată doar după centralizarea punctelor de vedere ale tuturor părinților. Aceștia vor primi un chestionar oficial în care își vor exprima opțiunea „DA” sau „NU” cu privire la acest proiect.

„Dorim ca această decizie care privește siguranța și administrarea școlii să fie luată în deplin acord cu părinții elevilor noștri. Consultarea inițiată este un pas firesc pentru a ne asigura că soluțiile tehnice propuse răspund nevoilor și așteptărilor comunității”.

Rezultatele consultării vor fi făcute publice imediat după finalizarea colectării și procesării datelor din chestionare.