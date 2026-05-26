Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Top Story / Combustibil furat direct din autocisternă. Doi bărbați, trimiși în arest după o schemă repetată luni întregi

Combustibil furat direct din autocisternă. Doi bărbați, trimiși în arest după o schemă repetată luni întregi

Lasă un comentariu

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google
Add as preferred source on Google

Parchetul de pe lângă Judecătoria Moinești a anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale față de doi inculpați acuzați de furt calificat, după ce ar fi sustras produse petroliere dintr-o autocisternă destinată alimentării stațiilor de carburanți. ￼

Foto arhivă

Potrivit procurorilor, faptele ar fi fost comise în perioada 9 decembrie 2025 – 19 mai 2026. Unul dintre inculpați, identificat cu inițialele A.N., era șoferul autocisternei aparținând firmei păgubite și este acuzat de 14 acte materiale de furt calificat. Cel de-al doilea inculpat, Ș.C.D., este cercetat pentru șapte acte materiale. ￼

Anchetatorii susțin că cei doi ar fi sustras combustibil înainte ca acesta să fie livrat către benzinării, prejudiciul estimat fiind de 14.635,93 lei. ￼

Pe 20 mai, procurorii au cerut arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile, iar Judecătoria Moinești a admis propunerea. Ulterior, Tribunalul Bacău a menținut arestarea preventivă în cazul lui A.N., însă a admis contestația formulată de Ș.C.D. și a înlocuit măsura cu control judiciar pentru 60 de zile. ￼

Parchetul precizează că ancheta este în desfășurare și că vor continua activitățile de urmărire penală pentru stabilirea tuturor împrejurărilor cauzei. Procurorii mai subliniază că măsurile dispuse reprezintă doar o etapă a procesului penal și nu înfrâng prezumția de nevinovăție. ￼

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google
Add as preferred source on Google

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *