Combustibil furat direct din autocisternă. Doi bărbați, trimiși în arest după o schemă repetată luni întregi

Parchetul de pe lângă Judecătoria Moinești a anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale față de doi inculpați acuzați de furt calificat, după ce ar fi sustras produse petroliere dintr-o autocisternă destinată alimentării stațiilor de carburanți. ￼

Potrivit procurorilor, faptele ar fi fost comise în perioada 9 decembrie 2025 – 19 mai 2026. Unul dintre inculpați, identificat cu inițialele A.N., era șoferul autocisternei aparținând firmei păgubite și este acuzat de 14 acte materiale de furt calificat. Cel de-al doilea inculpat, Ș.C.D., este cercetat pentru șapte acte materiale. ￼

Anchetatorii susțin că cei doi ar fi sustras combustibil înainte ca acesta să fie livrat către benzinării, prejudiciul estimat fiind de 14.635,93 lei. ￼

Pe 20 mai, procurorii au cerut arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile, iar Judecătoria Moinești a admis propunerea. Ulterior, Tribunalul Bacău a menținut arestarea preventivă în cazul lui A.N., însă a admis contestația formulată de Ș.C.D. și a înlocuit măsura cu control judiciar pentru 60 de zile. ￼

Parchetul precizează că ancheta este în desfășurare și că vor continua activitățile de urmărire penală pentru stabilirea tuturor împrejurărilor cauzei. Procurorii mai subliniază că măsurile dispuse reprezintă doar o etapă a procesului penal și nu înfrâng prezumția de nevinovăție. ￼