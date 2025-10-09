Comisie de anchetă, în cazul dr. Petrescu! Conducerea SJU Bacău s-a întâlnit cu fiul care a reclamat-o pe doctorița de la Urgențe pentru cum i-a tratat mama

Conducerea Spitalului Județean de Urgență (SJU) Bacău a avut marți, 8 octombrie, o întâlnire cu bărbatul care și-a exprimat public nemulțumirea față de modul în care mama sa a fost tratată de dr. Liliana Petrescu la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Adulți.

La discuție au participat managerul interimar al spitalului, Ion-Marius Savin, directorul medical, dr. Aurelia Țaga, medicul șef al UPU Adulți, dr. Bogdan Ioan Buda, și directorul de îngrijiri, asistenta licențiată Rebeca Mîndrescu. Întâlnirea a fost convocată la inițiativa managerului, care a dorit să afle direct de la familie circumstanțele incidentului semnalat. Detalii AICI.

„Am avut deja o discuție cu echipa medicală implicată, inclusiv cu medicul vizat, iar astăzi am vrut să ascultăm și punctul de vedere al familiei, pentru a putea lua decizii corecte și fundamentate. Încurajez pacienții și aparținătorii să ne contacteze ori de câte ori consideră că au fost tratați inadecvat. Suntem deschiși dialogului și ne dorim transparență totală. Rămân consecvent unei atitudini ferme împotriva oricăror derapaje morale sau profesionale”, a declarat Ion-Marius Savin, managerul interimar al SJU Bacău.

Aparținătorul a detaliat nemulțumirile sale, subliniind că nu are nicio pretenție materială și că a dorit doar să semnaleze public o situație pe care a considerat-o nedreaptă. De asemenea, a apreciat deschiderea conducerii spitalului și modul civilizat în care s-a purtat discuția.

Echipa managerială și-a exprimat regretul pentru disconfortul creat și a reafirmat angajamentul instituției de a analiza cu seriozitate orice sesizare, luând măsuri atunci când este cazul. Totodată, a fost declanșată o anchetă internă, iar Comisia de Disciplină – Medici a fost convocată pentru analizarea cazului.

„În fiecare zi, peste 200 de pacienți ajung la UPU – SJU Bacău, cu speranța de a primi ajutor. Fiecare caz contează, fiecare viață are valoare. Vom continua să investim în dotări, instruire și atitudine, pentru ca oamenii care ne trec pragul să simtă că spitalul este un loc sigur, uman și competent”, a adăugat Ion-Marius Savin.

Reprezentanții spitalului amintesc că Unitatea de Primiri Urgențe este unul dintre pilonii sistemului medical local, deservind anual peste 80.000 de persoane, iar încrederea constantă a pacienților confirmă profesionalismul echipelor medicale.

Într-un caz anterior, înregistrat la Secția Psihiatrie, ancheta internă s-a finalizat cu sancționarea disciplinară a angajatului implicat, conducerea instituției subliniind că repetarea unor fapte similare va duce la încetarea contractului de muncă.

Spitalul Județean de Urgență Bacău încurajează pacienții și aparținătorii să semnaleze orice abateri de la normele etice și profesionale, prin formularul de sesizări disponibil online, pe site-ul instituției: spitaluljudeteanbacau.ro/reclamatii-petitii-sesizari.