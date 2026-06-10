Comunicat CRAB

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Urmare a solicitarii SC RECON & DOJE SRL, pentru executarea unor lucrari de interconectare a retelei noi de distributie apa de pe str. Aurel Vlaicu la reteaua de pe str. Ion Luca Caragiale, din municipiul Bacau, va informam ca, in data de 11.06.2026, in intervalul orar 08:00 – 15:00, se va intrerupe furnizarea apei potabile pentru consumatorii de pe strazile Banu Maracine, Aurel Vlaicu, Cronicar Neculce, Ion Luca Caragiale, Miron Costin (partial), Mircea Eliade (partial), Viorelelor (partial), Lalelelor (partial) si Milcov (partial).

Pentru a evita efectele negative cauzate de lipsa apei, S.C. C.R.A.B. S.A. recomanda utilizatorilor afectati sa-si creeze rezerve de apa potabila pentru intervalul de timp alocat lucrarilor.

La reluarea furnizarii apei pot aparea fenomene de turbiditate (apa murdara).