Comunicat CRAB. Ce a provocat avaria de luni, cum s-a acționat și cum s-a remediat

In data de 09.02.2026, in intervalul orar 06:00–06:30, s-a produs o avarie la conducta de aductiune Poiana Uzului – Bacau, pe raza localitatii Podis, comuna Margineni, pe un teren agricol aflat in proprietate privata.

La momentul producerii avariei, rezervoarele de inmagazinare ale Sistemului de Alimentare cu Apa Bacau se aflau la nivel maxim de umplere, dupa cum urmeaza:

Rezervoarele Barati: 19.574 mc, din care sunt alimentati majoritatea consumatorilor din municipiul Bacau.

Rezervoare CP Gheraiesti: 20.000 mc

Rezervor CP Margineni: 9.581 mc

Volum total de apa inmagazinata: 49.155 mc

In data de 09.02.2026, alimentarea cu apa a municipiului Bacau s-a realizat in conditii normale de functionare pâna la ora 10:00, respectiv in intervalul 17:00–20:00.

In afara acestor intervale orare, furnizarea apei s-a efectuat cu presiune redusa, in scopul asigurarii continuitatii serviciului catre intreaga populatie a municipiului Bacau, conform programului de furnizare stabilit si comunicat.

Pentru data de 10.02.2026, programul de furnizare a apei potabile a fost stabilit in urmatoarele intervale:

06:00–10:00

16:00–20:00

Debitele medii furnizate din statia Barati in timpul programului de furnizare, cat si in afara programului comunicat catre consumatori, au fost dupa cum urmeaza:

Nota: la aceste debite se adauga si cantitatile de apa furnizate din Rezervoarele Gheraiesti catre Cartierele Serbanesti, ANL Gheraiesti, Izvoare si consumatorii de pe strazile C-lea Moinesti, Arcadie Septilici si com. Margineni care sunt alimentati din rezervorul CP Margineni.

Aceste debite medii = 400 mc/h.

Interventia pentru remedierea avariei a fost realizata cu maxima operativitate, prin mobilizarea mai multor echipe specializate ale SC CRAB SA.

In urma verificarilor efectuate la locul avariei, s-a constatat defectarea unui tub din PREMO, DN 800 mm, pus in functiune in perioada 1988–1989.

Lucrarile de remediere au constat in inlocuirea tubului PREMO defect cu un tub nou, racordat la conducta existenta prin intermediul unei piese speciale de tip conector.

Lucrarile au fost finalizate in data de 09.02.2026, in jurul orelor 21:30–22:00, ulterior fiind demarate procedurile de umplere a conductei de aductiune, conform procedurilor in vigoare. In cursul noptii de 10–11.02.2026, conducta de aductiune a fost adusa la parametrii normali de functionare.

In cursul saptamanii 15-21 februarie a.c, vom reveni cu informatii referitoare la debitele transportate de catre Rezerva de apa.

