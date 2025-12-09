Consilierii PSD solicită Primăriei să îl demită pe managerul Spitalului de Pneumoftiziologie, trimis în judecată pentru corupție

Chiar de Ziua Internațională Anticorupție, Grupul PSD din Consiliul Local Bacău solicită conducerii Primăriei să-l suspende din funcție pe managerul Spitalului de Pneumoftiziologie, Mădălin Pârâianu (foto), implicat într-un dosar de corupție în care DNA îl acuză de abuz în serviciu, totalizând un prejudiciu de peste 1 milion de lei în dauna unității medicale.
Întrucât au trecut mai bine de 3 săptămâni de la trimiterea în judecată a managerului Pârâianu, timp în care acesta nu a catadicsit să facă firescul pas înapoi al demisiei, iar respectivele ilegalități au fost comise în exercițiul funcției, cu știința și girul său, conducerea Primăriei Bacău trebuie să procedeze urgent la suspendarea sa.
Asta, cu atât mai mult cu cât din comunicările DNA şi informațiile apărute în presa locală rezultă, incontestabil, că managerul Pârâianu era pilonul de bază al grupării infracționale care a operat în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie, aranjând mai multe achiziții publice la suprapreț.
Apreciem că o asemenea decizie ar însemna un gest minimal de salvare a aparențelor, mai ales în situația în care managerul spitalului menționat a asumat o conduită disprețuitoare în raport de contextul judiciar în care se află. Totodată, activitatea Spitalului de Pneumoftiziologie nu ar avea de suferit din cauza consecințelor negative ale împrejurărilor menționate.
A fura de la pacienți sau de la vârstnici – gruparea este aceeași care a acționat, în trecutul recent, la Căminul de Vârstnici – este mai mult decât o fărădelege; este o crimă care contribuie la consolidarea percepției profund negative pe care cetățenii o au față de sistemul sanitar și cel bugetar în ansamblul său!susține grupul de consilieri PSD din Consiliul Local, într-un comunicat de presă
Solicitarea consilierilor vine chiar de Ziua Internațională Anticorupție, care se celebrează în fiecare an pe 9 decembrie.
Amintim că în aceeași situație cu Mădălin Pârâianu se află mai mulți șefi din Primăria Bacău, printre care administratorul public Ciprian Piștea sau fostul director ADL, Adrian Anghel. Primăria a refuzat însă să îi demită pe cei doi, deși au fost trimiși în judecată în dosare de corupție.
Comentarii
Vizitiu îi ține la păstrare a zis
Da, mai mult ca sigur primarul îl va demite. Are o plăcere deosebită Viziteul nostru să păstreze coruptiidin jurul lui, mai-mai ca sa fie sigur că vreunul dintre ei nu va spune cine le-a trimis pe cap Grupul ăsta infractional trimis in judecată. Lasa va il va muta la SMUP ca este loc acolo pentru toți demișii si suspendații. Pe Piștea nicio șansă. Ăsta mai speră că Vizi si cu Bulai o să îl apere de condamnări. Evident ca justitia o să le dea cu suspendare. NICIUNUL din lotul primariei din ultimii 4 ani nu a fost condamnat. Doar cu suspendare