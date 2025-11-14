DNA Bacău i-a trimis în judecată pe directorul Spitalului de Penumoftiziologie și mai mulți administratori de firme, într-un dosar vizând achiziții la suprapreț

Directorul Spitalului de Pneumoftiziologie, Mădălin Pârâianu, alături de economistul instituției și administratorii unor firme au fost trimiși în judecată de DNA Bacău, într-un dosar ce vizează o serie de achiziții la suprapreț.

Ziarul de Bacău a publicat pe surse detalii din dosarul DNA, fiind vorba despre achiziția mai multor echipamente suspecte a fi la suprapreț de la firmele Proton-Impex, Orion Mob SRL și Raldia Distrib SRL. Ultimele două sunt firmele din dosarul de la Căminul de Bătrâni, reprezentate de Răzvan Ilie, soțul Dianei Ilie, șefă în Primăria Bacău la acea dată. Practic, aceeași „schemă” de la Căminul de Bătrâni ar fi fost aplicată și la Spitalul de Pneumoftiziologie, instituție aflată tot sub tutela Primăriei Bacău.

Pe lângă directorul Mădălin Pârâianu, care după apariția informației în Ziarul de Bacău a trimis un drept la replică în care face apologia corectitudinii care domnește la Spitalul TBC, trimis în boxa acuzaților este și economistul Doru Ion Pralea, care tocmai a fost condamnat la închisoare cu suspendare într-un alt dosar, finalizat recent, pentru mită.

În același timp, Ilie Răzvan-Ionuț este trimis în judecată în „lotul” de la Căminul de Bătrâni, alături de soția sa, Diana Ilie, fostul consilier local Eusebiu Diaconu, managerul azilului, Magda Dimofte, și alte persoane. Procesul este în derulare.

Un alt personaj trimis în judecată în acest dosar este Codrin Bernevig, despre care presa centrală a scris că a făcut milioane de lei în pandemie, firma Proton Impex apărând și pe lista contractelor de urgență semnate în perioada pandemiei. Detalii AICI.

Vom reveni cu detalii!