Drept la replică din partea Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău

Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, prin exercitarea dreptului la replica si la rectificare precum si pentru informarea corecta a publicului, formuleaza prezentul Drept la replică în legătură cu articolul publicat de Ziarul de Bacău (ZDBC) în data de 24 octombrie 2025, intitulat “Dosar DNA la Spitalul de Pneumoftiziologie, pentru achiziții la suprapreț! S-a repetat „schema” de la Căminul de bătrâni, cu aceiași protagoniști”

Precizăm că Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău respectă în totalitate prevederile legale privind achizițiile publice, toate procedurile fiind derulate transparent, prin platforma națională SEAP, cu respectarea legislației în vigoare (Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și actele subsecvente), la prețuri corecte.

Toate contractele și documentele aferente sunt publice și pot fi verificate de orice persoană interesată, inclusiv de reprezentanții mass-media, prin canalele oficiale.

În contrast cu imaginea creată de acest articol, conducerea spitalului a fost întotdeauna interesată doar de creșterea calității actului medical și de îmbunătațirea serviciilor medicale sub toate formele.

În ultima perioadă, spitalul nostru a demarat o serie de lucrări și investiții menite să îmbunătățească semnificativ calitatea serviciilor medicale oferite pacienților.

Modernizarea saloanelor, cabinetelor, radiologiei, reabilitarea fațadelor și amenajarea curții interioare nu reprezintă doar lucrări estetice, ci fac parte dintr-un program amplu de îmbunătățire a condițiilor de spitalizare și a siguranței pacienților.

Totodată, spitalul a investit în aparatură medicală de ultimă generație, pentru a sprijini echipa medicală în oferirea unui act medical performant, precis și adaptat celor mai noi standarde din domeniul sănătății.

Aceste măsuri nu sunt simple modernizări, ci pași concreți pentru creșterea calității actului medical, pentru confortul, încrederea si sanatatea pacienților noștri.