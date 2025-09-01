Consiliul Județean alocă 10 milioane lei pentru Calea Adjudului, din Onești. Lucrările continuă, după ce Ministerul Dezvoltării a blocat finanțarea prin „Anghel Saligny”

Finalizarea modernizării străzii Calea Adjudului din Onești „iese din zona incertitudinilor”, prin aprobarea unei finanțări suplimentare de 10 milioane de lei, cu unanimitate de voturi, de către Consiliul Județean Bacău, a anunțat președinta Cristina Breahnă Pravăț.

„Le mulțumesc, tuturor colegilor consilieri județeni, dar și colegilor din executivul CJ Bacău, care au analizat, susținut și au asumat prin vot soluții pentru deblocarea finalizarii acestui obiectiv de investiții de importanță majoră”, a declarat Breahnă-Pravăț.

Calea Adjudului (DN 11A) este principala legătură a municipiului Oneşti cu sudul ţării şi cu localităţile din judeţul Bacău, realizând conectivitatea cu drumurile naţionale ce asigură accesul spre judeţele Braşov şi Covasna. Lucrările au început în luna martie, dar continuarea finanțării a fost condiționată de Ministerul Dezvoltării de un grad de decontare de peste 80%.

„În acest context, echipa social-democrată din care fac parte a decis să își asume responsabilitatea propunerii de a suplimenta cu încă 10 milioane lei finanțarea pentru modernizarea Căii Adjudului, după ce un efort similar a fost făcut și de Consiliul Local al Municipiului Onești. Această investiție nu privește doar municipiul Onești, ci întreaga rețea de mobilitate a județului Bacău. Drumuri moderne și sigure înseamnă comunități conectate, economie mai puternică și șanse reale de dezvoltare pentru toți locuitorii județului”, a mai declarat președinta CJ Bacău.