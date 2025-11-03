Consiliul Județean Bacău a adoptat decizii importante privind bugetul, investițiile și asistența socială

În cadrul ultimei ședințe ordinare, Consiliul Județean (CJ) Bacău a adoptat o serie de hotărâri cu impact direct asupra dezvoltării economice, sociale și educaționale a județului.

Potrivit președintei CJ Bacău, Cristina Breahnă Pravăț, principalele măsuri vizează consolidarea disciplinei financiare, sprijinirea copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) și îmbunătățirea serviciilor publice oferite cetățenilor.

Rectificare bugetară și execuție financiară pozitivă

Consiliul Județean a aprobat rectificarea bugetului pe anul 2025, direcționând fondurile „în mod echilibrat, pentru funcționare și dezvoltare”. Sumele suplimentare au fost orientate către proiecte aflate într-un stadiu avansat de execuție.

Totodată, a fost aprobată execuția bugetară aferentă trimestrului al III-lea, care arată că veniturile au depășit cheltuielile, semn al unei administrări responsabile a resurselor publice.

Investiții pentru copii cu nevoi speciale

Un alt punct important pe ordinea de zi a vizat actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea completă a Sălii de gimnastică a Centrului Școlar de Educație Incluzivă (CSEI) nr. 1 Bacău. Modernizarea este considerată esențială pentru activitățile de recuperare și dezvoltare ale copiilor cu CES, actualizarea fiind necesară în contextul modificărilor legislative și al creșterii costurilor de construcție.

Suplimentarea fondurilor pentru asistență socială

Consiliul Județean a decis suplimentarea finanțării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bacău pentru anul 2025, pentru a asigura plata salariilor personalului în luna noiembrie. Măsura vine în sprijinul funcționării serviciilor destinate persoanelor cu dizabilități, astfel încât acestea să beneficieze de suport „la timp și cu demnitate”.

Transport public adaptat nevoilor comunităților

În urma consultărilor cu primăriile din județ, a fost aprobată modificarea programului de transport public județean, pentru a răspunde mai bine cerințelor reale ale locuitorilor.

Proiect european pentru educație incluzivă

De asemenea, CJ Bacău a aprobat participarea Școlii Gimnaziale Speciale „Maria Montessori” la proiectul european „Educație și oportunități egale pentru elevii cu CES”. Proiectul, derulat pe o perioadă de 24 de luni, va oferi 120 de copii acces la dotări moderne, terapii specializate și activități educative și culturale, Consiliul Județean asigurând cofinanțarea necesară.

La finalul ședinței, președinta CJ Bacău, Cristina Breahnă Pravăț, a transmis mulțumiri consilierilor județeni și aparatului de specialitate pentru implicare: „Fiecare hotărâre adoptată reprezintă un pas spre atingerea principalului nostru obiectiv: dezvoltarea durabilă a județului și creșterea calității vieții pentru locuitorii săi”, a declarat aceasta.