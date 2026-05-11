Consiliul Județean Bacău a aprobat bugetul pe 2026 și un credit bancar de 15 milioane de euro. PSD: „Investițiile merg înainte, în ciuda austerității impuse de Guvern”

Consiliul Județean Bacău a aprobat, luni, bugetul pentru anul 2026, într-un context financiar dificil, pe care reprezentanții PSD Bacău îl pun pe seama măsurilor de austeritate promovate de premierul Ilie Bolojan. Potrivit social-democraților, județul Bacău ar fi pierdut peste 25 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 5 milioane de euro, ca urmare a deciziilor luate la nivel guvernamental.

Reprezentanții PSD susțin că noul buget este „un buget al prudenței”, construit astfel încât proiectele de investiții aflate în derulare să nu fie afectate, iar fondurile europene accesate de administrația județeană să nu fie pierdute.

„Golul bugetar rezultat în urma măsurilor lui Bolojan trebuie acoperit astfel încât investițiile din județul Bacău să meargă înainte, fondurile europene să nu fie pierdute, iar lucrările de pe cele mai importante șantiere să nu se oprească”, au transmis reprezentanții PSD Bacău.

În acest context, consilierii județeni PSD au votat reducerea cu aproape 50% a cheltuielilor de funcționare ale aparatului propriu al Consiliului Județean. Economiile rezultate urmează să fie redirecționate către investiții.

De asemenea, pentru a asigura continuitatea proiectelor și a acoperi deficitul de finanțare, Consiliul Județean a aprobat contractarea unui credit bancar în valoare de aproximativ 15 milioane de euro. Potrivit PSD Bacău, împrumutul va reprezenta „o plasă de siguranță” pentru administrația județeană pe parcursul anului 2026.

Social-democrații afirmă că administrația județeană nu ar fi fost nevoită să recurgă la un credit bancar dacă sumele respective ar fi rămas la dispoziția județului.

„Nu ne-am fi aflat în această situație limită dacă cele peste 5 milioane de euro nu ar fi fost direcționate către bugetul central”, au mai transmis reprezentanții PSD Bacău. (sursa: comunicat PSD Bacău)