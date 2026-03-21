Consiliul Județean Bacău pregătește bugetul pe 2026: întâlniri cu instituțiile subordonate pentru stabilirea priorităților

Președinta Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă Pravăț, a anunțat finalizarea unei serii de întâlniri de lucru cu reprezentanții instituțiilor subordonate, în vederea definitivării bugetelor pentru anul 2026.

Potrivit acesteia, discuțiile au avut loc cu directori și contabili-șefi din cadrul instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Județean, scopul fiind fundamentarea riguroasă a alocărilor bugetare pentru anul viitor. Singura excepție o reprezintă bugetul Spitalului Județean de Urgență, care va fi analizat separat, într-o ședință programată la începutul săptămânii viitoare.

Întâlnirile au fost demarate încă de la începutul lunii, înainte de aprobarea Legii bugetului de stat, pentru a permite o bună planificare. În cadrul acestora au fost analizate mai multe aspecte esențiale, printre care economicitatea cheltuielilor raportate la execuția bugetară din 2025, evaluarea obiectivelor de investiții – atât cele noi, cât și cele aflate în derulare –, dar și evoluția cheltuielilor de funcționare.

De asemenea, discuțiile au vizat corelarea necesarului de finanțare cu prioritățile strategice ale județului și identificarea unor soluții pentru eficientizarea activității instituțiilor și reducerea costurilor nejustificate.

„Scopul acestor întâlniri este clar: construirea unui buget echilibrat, realist și orientat către dezvoltare, care să răspundă nevoilor comunității”, a transmis președinta CJ Bacău.

În ceea ce privește etapele următoare, după aprobarea Legii bugetului de stat, Ministerul Finanțelor va comunica, în aproximativ cinci zile, cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit. Ulterior, va fi elaborat proiectul de buget la nivel local, urmat de etapa de transparență decizională, care va dura minimum 15 zile.

Bugetul județului Bacău va trebui aprobat de Consiliul Județean în termen de cel mult 45 de zile de la publicarea Legii bugetului de stat.