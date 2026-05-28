Consiliul Județean pregătește o nouă licitație pentru reabilitarea Casei Alecsandri, după ce a obținut jumătate din banii necesari de la stat

Reabilitarea Casei „Vasile Alecsandri” din Bacău revine pe masa Consiliului Județean. După ce anul trecut proiectul a intrat în impas din cauza disputelor dintre CJ și constructor, autoritățile județene propun acum aprobarea unor indicatori tehnico-economici actualizați care duc investiția la peste 9,5 milioane de lei.

Potrivit proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi a CJ Bacău, valoarea totală a investiției pentru consolidarea și restaurarea monumentului istoric de pe strada George Apostu nr. 9 ajunge la 9.542.969 lei cu TVA, din care aproape jumătate ar urma să fie suportată din bugetul local al județului.

Noua valoare este semnificativ mai mare decât cea anunțată la semnarea contractului din decembrie 2023. Atunci, lucrările erau estimate la aproximativ 3,6 milioane de lei, iar execuția fusese atribuită asocierii Brecht AG SRL Bacău – Ged Project SRL – Stoian Construcții și Interioare București.

În mai 2025, Ziarul de Bacău dezvăluia că proiectul s-a blocat după ce constructorul ar fi solicitat practic dublarea valorii contractului. La acel moment, președinta CJ Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, declara că instituția nu poate accepta „valori duble față de cele asumate prin contract”, fiind luată în calcul inclusiv rezilierea și reluarea licitației.

Timpul a dat dreptate constructorului

Foto: Managerul SC Brecht AG explica în 2025 că lucrările sunt mai costisitoare decât a prevăzut CJ Bacău

Constructorul susținea însă că, după decopertări și expertize suplimentare, au fost descoperite probleme structurale mult mai grave decât cele estimate inițial, iar costurile reale ale restaurării unui monument istoric sunt considerabil mai mari.

Documentele actuale ale CJ confirmă, indirect, această situație. În referatul de aprobare se precizează că valoarea investiției a fost actualizată „datorită constatării accentuării degradării clădirii”, dar și din cauza scumpirii materialelor de construcții și a majorării TVA de la 19% la 21%.

O parte importantă a finanțării ar urma să vină prin Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, derulat de Ministerul Dezvoltării. Consiliul Județean precizează că investiția a fost inclusă deja pe lista-sinteză a obiectivelor eligibile pentru subprogramul destinat clădirilor de interes și utilitate publică. Practic, proiectul poate primi bani de la bugetul de stat tocmai pentru că imobilul este încadrat în categoria clădirilor vulnerabile seismic și necesită lucrări de consolidare structurală.

Din totalul de peste 9,5 milioane lei, aproximativ 4,76 milioane lei ar urma să fie finanțate de Guvern, iar restul de 4,78 milioane lei din bugetul județului Bacău. Cele mai mari sume sunt prevăzute pentru lucrările efective de consolidare și restaurare. Numai partea de construcții și instalații depășește 5,9 milioane lei cu TVA, iar consolidarea structurii este estimată la peste 2,5 milioane lei.

După aprobarea noilor indicatori și a cofinanțării de la Ministerul Dezvoltării, CJ Bacău va scoate la licitație din nou lucrările, care au un termen de execuție de 24 de luni.