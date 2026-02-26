Consultare internă în PSD, pentru rămânerea la guvernare. Dragoș Benea: „Politicile de austeritate ale lui Bolojan & co. proiectează țara în criză economică severă”

Partidul Social Democrat a demarat un proces de consultare internă referitoare la participarea în actuala guvernare, iar decizia finală va depinde inclusiv de propunerea de buget pentru anul 2026, potrivit unui comunicat al partidului. Această consultare nu ar fi privită cu ochi buni de partidele aflate în coaliție, motiv pentru care președintele PSD Bacău, eurodeputatul Dragoș Benea, a precizat că acest lucru „arată cum se raportează aceste partide la democrație”.

PSD precizează că nu a cerut „celor din PNL să vină cu o altă propunere în locul premierului Bolojan și nici nu a solicitat conducerii USR să își retragă miniștrii din guvern. Însă cele două partide trebuie să își amintească faptul că actualul guvern a fost învestit cu votul parlamentarilor PSD. Deci este dreptul suveran și democratic al conducerii PSD de a analiza în forurile interne ale partidului dacă și în ce condiții va continua să susțină actuala Coaliție de guvernare (…) De asemenea, PSD reamintește că dezbaterea internă a fost determinată de numeroasele încălcări ale Acordului Politic al Coaliției, de către unii parteneri de guvernare, care au impus decizii în guvern fără consultare și fără un consens în Coaliție”, se arată în comunicat.

În sprijinul comunicatului PSD România, președintele PSD Bacău, Dragoș Benea, a declarat: „Nu e niciun afront adus cuiva prin faptul că ne consultăm intern, chiar şi pe subiectul menținerii la guvernare a USR, partid care e departe de a fi indispensabil în formarea majorității parlamentare. Politicile de austeritate implementate de Bolojan & co. proiectează o țară întreagă în criză economică severă”.

