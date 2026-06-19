Contract de 40 de milioane pentru deschiderea Aquapark-ului! Documentația a fost realizată de fostul administrator public, pe vremea căruia s-au pierdut fondurile UE pentru Insulă

După mai mulți ani de amânări, Primăria Bacău pregătește în sfârșit scoaterea la licitație a serviciului de administrare, întreținere și exploatare pentru a putea deschide Aqualand-ul de la Insula de Agrement, obiectiv care ar urma să fie concesionat unui operator privat pentru o perioadă de 10 ani.

După ani de întârzieri și probleme tehnice, Primăria a ajuns la concluzia că nu poate gestiona obiectivul și a ales metoda delegării către un privat. Studiul susține că administrarea directă de către municipalitate nu ar fi oportună, din cauza complexității tehnice, a necesarului de personal specializat, a costurilor de operare și a constrângerilor administrative. În schimb, concesiunea ar transfera riscul de operare către un operator economic specializat și ar aduce la buget o redevență anuală.

Estimări financiare foarte optimiste

Valoarea estimată a contractului este de 36.978.000 lei fără TVA, reprezentând cifra de afaceri cumulată estimată pe durata celor 10 ani de concesiune. Redevența minimă propusă pentru municipiu este de 150.000 lei/an, indexabilă, iar totalul redevențelor pe 10 ani este estimat la 1,8 milioane lei. Cu alte cuvinte, dintr-o activitate proiectată să genereze aproape 37 de milioane de lei, bugetul local ar încasa, în scenariul minim, sub 5% sub formă de redevență.

Estimările se bazează pe un scenariu care prevede 600 de vizitatori pe zi capacitate maximă și 400 de vizitatori pe zi grad mediu de ocupare în sezonul estival, timp de 90-110 zile pe an. Tarifele medii luate în calcul sunt de 60 lei pentru adulți și 40 lei pentru copii, cu o structură de 60% adulți și 40% copii.

„E nerealist!”

Un specialist în domeniu contactat de Ziarul de Bacău a declarat că cifrele Primăriei sunt departe de realitate. „E nerealist. Sunt maxim 50-70 de zile pe an, iar din punctul meu de vedere nu au unde să acomodeze și nici unde să se îmbăieze 600 de oameni. La cheltuieli sunt pe aproape, dar la venituri sunt extrem de optimiști”, a declarat acesta.

Zona concesionată include clădirea de acces, turnul de tobogane și complexul de piscine. Obiectul 18, adică zona de piscine, are o suprafață amenajată de 4.311 mp, iar clădirile aferente au, împreună, aproximativ 372 mp construiți. Raportat strict la suprafața amenajată a piscinelor, capacitatea maximă estimată înseamnă aproximativ un vizitator la 7,2 mp, înainte de a scădea zonele ocupate de bazine, alei, echipamente, șezlonguri sau spații de siguranță.

Riscurile vor fi transferate către operatorul privat

Studiul care stă la baza proiectului estimează venituri anuale de 3.080.000 lei în primul an, din care 2,08 milioane lei ar veni din bilete, 800.000 lei din alimentație publică, iar restul din închirieri, evenimente, publicitate și sponsorizări. Costurile operaționale anuale sunt evaluate la 2.258.000 lei, ceea ce ar lăsă o marjă de profit de 822.000 lei, adică 27%. Pentru un obiectiv sezonier, dependent de vreme, flux turistic, puterea de cumpărare locală și reputația unui proiect deja întârziat, aceste cifre ridică semne de întrebare și sunt foarte optimiste, potrivit surselor consultate din industria HoReCa locală.

Dacă numărul de vizitatori nu va fi atins, pierderea ar urma să fie suportată de privatul concesionar. Totodată, tarifele de utilizare vor fi stabilite de concesionar prin oferta depusă, iar ajustarea anuală cu indicele prețurilor de consum va trebui aprobată de Consiliul Local. Documentația prevede și gratuitate pentru accesul în zonele comune, pentru persoanele care nu folosesc bazinele.

Studiu făcut de fostul administrator public

Studiul de fundamentare care stă la baza documentației este elaborat de SC Larn SRL, firmă care, potrivit listafirme.ro, îi aparține lui Pădureanu Stelian Leonard (foto) și are zero angajați. Acesta a fost administrator public al municipiului Bacău chiar în perioada în care proiectul de modernizare cu fonduri europene a Insulei de Agrement a eșuat, municipalitatea având de achitat aproape 9 milioane de lei către Ministerul Dezvoltării reprezentând fonduri UE returnate și dobânzi.

Pădureanu a fost arestat în 2017 în dosarul finanțării Sport Club Bacău, fiind acuzat de delapidare. Dosarul a fost clasat în cele din urmă. În momentul de față, Pădureanu este directorul Romsilva Bacău și membru în CA la HIT Park.