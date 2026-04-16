Contract de 5.2 milioane de lei, semnat de conducerea SJU Bacău, pentru achiziționarea de echipamente destinate tratării pacienților cardiaci critici

La Spitalul Județean de Urgență Bacău se va înființa o Unitate de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici (USTACC), se precizează într-un comunicat al unității spitalicești.

Ieri, 15 aprilie 2026, la sediul SJU Bacău, a fost semnat contractul de finanțare pentru achiziționarea de echipamente medicale destinate tratării pacienților cardiaci critici. Documentul a fost semnat de managerul unității, ec. Ion-Marius Savin, în prezența echipei de conducere: dr. Aurelia Țaga – director medical, as. lic. Rebeca Mîndrescu – director de îngrijiri, precum și a medicului șef al Secției Cardiologie, dr. Meda Maria Angheluș.

Investiția are o valoare totală de peste 5,2 milioane de lei, din care 98% reprezintă fonduri europene nerambursabile, asigurate prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în cadrul Programului Sănătate.

Potrivit comunicatului SJU Bacău, noua Unitate de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici (USTACC) va fi dotată cu echipamente moderne de ultimă generație:

stație centrală de monitorizare pentru 20 de posturi;

monitoare de telemetrie pentru transmiterea la distanță a datelor medicale;

monitoare de funcții vitale cu modul de transport, care permit monitorizarea continuă a pacienților în timpul transferului între secții;

paturi de terapie intensivă cu suprafață radiotransparentă, saltele active și accesorii;

injectomate, infuzomate și stații de andocare pentru gestionarea centralizată a dispozitivelor;

ecocardiograf portabil complet echipat;

analizor portabil de gaze și electroliți din sânge;

echipamente pentru coagulare POC și detecția rapidă a markerilor cardiaci și a sepsisului.